Gustavo Petro volvió hablar de la “reelección” y destapó cuál es su verdadero plan

El presidente insistió que su intención es que se reelija su proyecto político.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 10:59 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En Timbío, en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro volvió este jueves, 11 de septiembre, a agitar las próximas elecciones de 2026, pues el 7 de agosto de ese año terminará su mandato.

En el extenso discurso que dio en esa región del país, el mandatario volvió hacer referencia a la “reelección” y destapó cuál es su verdadera estrategia.

Contexto: “No le dé pena”: Gustavo Petro le lanzó fuerte mensaje a Alejandro Eder por no mencionarlo en un trino

“No es la presencia del presidente, que de todas maneras se va a ir de la Presidencia. Ya me aburrí de los señoritos y las señoritas que escupen cuando uno lo ven”, dijo Petro.

Y añadió en su intervención: “La reelección es de un proyecto político del cambio, cualquiera que sea candidato o candidata es para reelegir este programa y mejorarlo, porque ya hemos conseguido cosas, hay que conseguir otras cosas, cada vez más”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Entonces esos son proyectos que no habíamos visto y que ya comenzaron aquí en el Cauca, también tenemos que tener nuevos objetivos una vez consigamos los actuales”, insistió.

También afirmó en Timbío: “Otros todavía más ambiciosos si queremos, pero primero tenemos que lograr el acceso a la universidad, el acceso a la tierra, el acceso al mar, el acceso a la paz y construir la paz interétnica”.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Reelegir es el proyecto, reelegir es el gobierno del cambio, Petro estará ahí. Lo que necesitamos si se va Petro de la Presidencia o los alcaldes, es que el pueblo permanezca”, redondeó su idea el jefe de Estado.

Entre tanto, hace varios días, volvió a poner en el debate nacional la figura de una constituyente.

“Cada vez que hablo de la necesaria constituyente, sacan a relucir la reelección. Bueno, ya no hay tiempo de reelección, así que saco el tema de nuevo: para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad”, expresó.

Contexto: María Claudia Tarazona, desde el lugar en el que asesinaron a su esposo Miguel Uribe Turbay: “La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará”

Finalmente, detalló el jefe de Estado, en un post que publicó el pasado 7 de septiembre: “El proceso constituyente depende de las firmas de la ciudadanía y del nuevo Congreso que se elija. Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas. Me preguntan: ¿a quién apoyo yo? Yo apoyo una lista al Congreso y Cámara proconstituyente”.

