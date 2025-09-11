Política
Gustavo Petro volvió hablar de la “reelección” y destapó cuál es su verdadero plan
El presidente insistió que su intención es que se reelija su proyecto político.
En Timbío, en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro volvió este jueves, 11 de septiembre, a agitar las próximas elecciones de 2026, pues el 7 de agosto de ese año terminará su mandato.
En el extenso discurso que dio en esa región del país, el mandatario volvió hacer referencia a la “reelección” y destapó cuál es su verdadera estrategia.
“No es la presencia del presidente, que de todas maneras se va a ir de la Presidencia. Ya me aburrí de los señoritos y las señoritas que escupen cuando uno lo ven”, dijo Petro.
Y añadió en su intervención: “La reelección es de un proyecto político del cambio, cualquiera que sea candidato o candidata es para reelegir este programa y mejorarlo, porque ya hemos conseguido cosas, hay que conseguir otras cosas, cada vez más”.
“Entonces esos son proyectos que no habíamos visto y que ya comenzaron aquí en el Cauca, también tenemos que tener nuevos objetivos una vez consigamos los actuales”, insistió.
También afirmó en Timbío: “Otros todavía más ambiciosos si queremos, pero primero tenemos que lograr el acceso a la universidad, el acceso a la tierra, el acceso al mar, el acceso a la paz y construir la paz interétnica”.
“Reelegir es el proyecto, reelegir es el gobierno del cambio, Petro estará ahí. Lo que necesitamos si se va Petro de la Presidencia o los alcaldes, es que el pueblo permanezca”, redondeó su idea el jefe de Estado.
Entre tanto, hace varios días, volvió a poner en el debate nacional la figura de una constituyente.
“Cada vez que hablo de la necesaria constituyente, sacan a relucir la reelección. Bueno, ya no hay tiempo de reelección, así que saco el tema de nuevo: para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad”, expresó.
Finalmente, detalló el jefe de Estado, en un post que publicó el pasado 7 de septiembre: “El proceso constituyente depende de las firmas de la ciudadanía y del nuevo Congreso que se elija. Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas. Me preguntan: ¿a quién apoyo yo? Yo apoyo una lista al Congreso y Cámara proconstituyente”.