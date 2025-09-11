Un cruce de mensajes se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde Cali, Alejandro Eder.

El primero en publicar un post fue Eder: “Ya están en Cali los vehículos blindados Hunter TR-12, operados por la AFEAU, unidad élite de nuestras Fuerzas Militares, equipados con tecnología de comando y control en tiempo real para operaciones tácticas en zonas críticas”.

“Agradezco el apoyo del @MinDefensa, Pedro Sánchez. Seguimos fortaleciendo los esfuerzos coordinados para recuperar la seguridad de Cali y seguir blindando nuestra ciudad frente a los violentos”, posteó el alcalde Cali.

Posteriormente, el jefe de Estado respondió el mensaje de Alejandro Eder: “Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de defensa y al Gobierno. Gobierno constitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide. No le dé pena”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y poderosa de Cali admita que llegó el momento de abrir las oportunidades a la juventud”, expresó el presidente Petro.

Además, anotó: “Es hora de que ayuden a financiar, a través del presupuesto, más universidades y entreguen tierras para usos diferentes, que permitan más gente dueña y próspera en los campos”.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

No obstante, en otro post el alcalde de Cali expresó: “Desde Cali, llevamos meses advirtiendo que si el Gobierno nacional no prioriza el apoyo a la fuerza pública para derrotar al terrorismo, este se propagaría. Hoy llegó a Medellín. ¡El colmo! No hay más tiempo que perder y nuestra exigencia sigue siendo la misma. Sin seguridad no hay nada. Todo el apoyo al pueblo paisa y fuerza a su alcalde @FicoGutierrez para enfrentar esta situación”.

Cabe reseñar que al presidente Gustavo Petro no le gustó que el alcalde Cali y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajaran a Estados Unidos para adelantar una agenda. Inclusive les advirtió que para salir del país tenían que tener un permiso especial.

Misma postura que tuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti: “¿Qué gestión van a ir a hacer allá? No van a hablar con nadie que tenga que ver con certificación. ¿Quién les va a ayudar a ellos en el tema de orden público? ¿Quién ayuda a que no existan más cultivos de coca? Nosotros. ¿Quién ayuda a que no haya producción? Nosotros. ¿Qué hacen ellos allá? Nada de lo que hagan allá va a servir”.