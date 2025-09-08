Benedetti arremete nuevamente contra alcaldes que viajaron a Washington: “Nada de lo que hagan va a servir”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a arremeter contra los alcaldes de la principales ciudades del país, quienes promovieron una gira de mandatarios locales por Estados Unidos para hablar del riesgo de que Colombia pierda la certificación.

Benedetti aseguró que las gestiones de los alcaldes no darán frutos para conseguir que el país no sea descertificado en su lucha contra el narcotráfico y defendió que ese tipo de labores están a cargo de la Casa de Nariño.

“¿Qué gestión van a ir a hacer allá? No van a hablar con nadie que tenga que ver con certificación. ¿Quién les va a ayudar a ellos en el tema de orden público? ¿Quién ayuda a que no existan más cultivos de coca? Nosotros. ¿Quién ayuda a que no haya producción? Nosotros. ¿Qué hacen ellos allá? Nada de lo que hagan allá va a servir", afirmó Benedetti.

El viaje es promovido por los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez; de Cali, Alejandro Eder; de Barranquilla, Alejandro Char; de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y de Cartagena, Dumek Turbay.

Los mandatarios locales que han sostenido la vocería ante las autoridades estadounidenses han sido Gutiérrez y Char y otros como Galán decidieron no visitar Washington para cumplir con la agenda que ya tenían establecida en sus ciudades, pero defendieron que los alcaldes sí están facultados para emprender esa misión de diplomacia de ciudades.

No obstante, el ministro sostuvo que estos funcionarios no estarían facultados por el Gobierno nacional para representar al Estado colombiano y afirmó que habrían viajado sin tener un permiso de los concejos de sus ciudades, por lo que les está señalando por un posible abandono del cargo.

“Ir a hablar para que haya más ayuda de cooperación, eso ya está planteando. Todo lo que hagan ni quita ni pone”, opinó el ministro.

“Ellos están usurpando funciones que son del presidente, como las relaciones exteriores y el orden público. Ellos se están reuniendo con personas que no tienen nada que ver con la certificación, es decir, que se fueron a hacer un show político”, cuestionó el ministro del Interior. El viaje emprendido por los mandatarios locales tiene una agenda de dos días y tiene lugar cuando falta poco tiempo para que se conozca si Estados Unidos certifica o descertifica a Colombia en su lucha contra el narcotráfico.