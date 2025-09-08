Federico Gutiérrez revela detalles del viaje que enfureció al Gobierno Petro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó detalles del viaje que adelanta en Estados Unidos y que generó molestias en el Gobierno Petro. Él llegó a Washington en compañía del mandatario de los caleños, Alejandro Eder, y delegados de la Alcaldía de Barranquilla.

Gutiérrez informó a través de sus redes sociales que están sosteniendo una agenda de dos días con congresistas demócratas y republicanos: “La relación de Colombia con Estados Unidos ha estado siempre marcada por una relación bilateral y eso se tiene que mantener”.

Para el alcalde, esa relación hoy está en riesgo, así como la posibilidad de una descertificación en la lucha contra las drogas ante los errores que habría cometido el Gobierno nacional al ser, supuestamente, complaciente con las estructuras criminales.

“Esto no se veía desde 1997, desde el gobierno de Samper. Hay algo claro: el tema de la descertificación le corresponde, netamente, esa discusión, al Gobierno de Colombia con el Gobierno de Estados Unidos. Nosotros no intervenimos en ese punto”, aclaró Gutiérrez.

Estamos en Washington 🇺🇸 sosteniendo una agenda de dos días con Congresistas Demócratas y Republicanos.

La relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental para Medellín, para todas las ciudades y para nuestra gente.

Cómo Alcaldes tenemos el deber de trabajar por… pic.twitter.com/TWnKK9kwle — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2025

Sin embargo, manifestó que le preocupan, como alcalde de Medellín, los efectos negativos que dejaría una descertificación, pues estarían relacionados con la falta de apoyo a la Policía y Fuerzas Militares, así como en la economía y millones de empleos estarían en peligro.

“¿Qué hacemos en estas reuniones? Abogar por nuestras ciudades, por nuestra gente. En caso de que se llegue a dar una descertificación, sea muy importante que no se le quite el apoyo a nuestra Policía, Ejército y Fuerzas Militares en el combate, que no se afecte el comercio”, dijo el mandatario.

Gutiérrez concluyó: “Estamos aquí, pese a Petro. Estamos aquí, pese a las amenazas de Petro y de su gobierno. Nuestra responsabilidad como alcaldes es trabajar también por nuestras ciudades y por nuestra gente, y no nos vamos a dejar intimidar. Estamos cansados de que intimiden a todo el mundo. No lo vamos a hacer nosotros y por eso estamos acá”.