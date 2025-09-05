No pasó desapercibido para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el fuerte mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 5 de septiembre desde Japón.

El mandatario colombiano, en el trino, advirtió que cualquier funcionario público debe tener un permiso especial para salir del país. A propósito del viaje que realizará Gutiérrez y otros cuatro alcaldes de las principales ciudades del país.

“Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, posteó el jefe de Estado.

Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden. https://t.co/xlefc7SiVZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Posteriormente, Federico Gutiérrez no guardó silencio y le respondió a Petro, aprovechando el espacio para despedirse del mandatario y reiterando que sí viajará a Washington.

Federico Gutiérrez alcalde de Medellín. | Foto: Tomado de video.

“Yo, como alcalde de Medellín, siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente. Ya me estoy acostumbrando”, posteó Gutiérrez en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales”.

Alcaldes que viajarán a Estados Unidos. | Foto: Semana

“Nosotros estamos del lado de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Chao”.

Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando.

Iremos a Washington 🇺🇸 a intentar mitigar el desastre que usted ha generado.

Usted… https://t.co/qEJ51auqrW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 5, 2025

Cabe reseñar que el viaje de los cinco alcaldes está programado para el domingo 7 de septiembre. Allí esperan reunirse con autoridades de Estados Unidos, por el riesgo de que Colombia sea descertificada en la lucha contra las drogas.

Viajarán, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el de Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay.

El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Más temprano, este viernes 5 de septiembre, el mandatario colombiano señaló desde Japón, en donde adelanta una visita oficial: “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”.

Finalmente, el fantasma de la posible descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos viene tomando fuerza en los últimos días, el cual se materializaría por el crecimiento de las hectáreas de cultivos de coca en el país y la difícil relación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes en más de una oportunidad se han mostrado los dientes en sus redes sociales.