Política
“Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia
El alcalde de Medellín se pronunció por medio de su cuenta personal de X.
No pasó desapercibido para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el fuerte mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 5 de septiembre desde Japón.
El mandatario colombiano, en el trino, advirtió que cualquier funcionario público debe tener un permiso especial para salir del país. A propósito del viaje que realizará Gutiérrez y otros cuatro alcaldes de las principales ciudades del país.
“Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, posteó el jefe de Estado.
Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden. https://t.co/xlefc7SiVZ— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025
Posteriormente, Federico Gutiérrez no guardó silencio y le respondió a Petro, aprovechando el espacio para despedirse del mandatario y reiterando que sí viajará a Washington.
“Yo, como alcalde de Medellín, siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente. Ya me estoy acostumbrando”, posteó Gutiérrez en su cuenta personal de X.
Y agregó: “Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales”.
“Nosotros estamos del lado de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Chao”.
Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 5, 2025
Iremos a Washington 🇺🇸 a intentar mitigar el desastre que usted ha generado.
Usted… https://t.co/qEJ51auqrW
Cabe reseñar que el viaje de los cinco alcaldes está programado para el domingo 7 de septiembre. Allí esperan reunirse con autoridades de Estados Unidos, por el riesgo de que Colombia sea descertificada en la lucha contra las drogas.
Viajarán, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el de Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay.
Más temprano, este viernes 5 de septiembre, el mandatario colombiano señaló desde Japón, en donde adelanta una visita oficial: “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”.
Finalmente, el fantasma de la posible descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos viene tomando fuerza en los últimos días, el cual se materializaría por el crecimiento de las hectáreas de cultivos de coca en el país y la difícil relación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, quienes en más de una oportunidad se han mostrado los dientes en sus redes sociales.
Las voces sobre el castigo de Estados Unidos a Colombia empiezan a crecer. Fue el caso del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien conoce como pocos sobre política exterior; el expresidente alertó en su momento: “Yo creo que, desde luego, a Colombia la van a descertificar“.