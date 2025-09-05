“Presidente, ¿está bien?”: trino de Katherine Miranda molestó a Gustavo Petro. El mandatario respondió desde Japón

Revuelo desató en el país, un trino que publicó desde Japón el presidente Gustavo Petro, en el que reveló un particular detalle sobre el pabellón que tiene Colombia en una feria que se desarrolla en ese país.

En el mensaje, el jefe de Estado indicó que uno de los platos típicos de Colombia fue la sensación en el pabellón de Colombia, y reveló que se vendieron 10 millones de toneladas de lechona.

El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

“He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón. Nos criticaron su costo, y ¿saben qué? Han entrado 1.300.000 millones de personas al estand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares”, posteó el mandatario en su cuenta personal de X.

“El plato más famoso de toda la feria, resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sandwich o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, expresó el jefe de Estado.

Además, dijo: “Quise vender masivamente túnicas wayús y los señores de Anato y Fontur se opusieron, pero para hacer actos de campaña uribista con dinero público, si sirven”.

Katherine Miranda representante de la Alianza Verde | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pero, la extravagante cifra de lechona vendida en esa feria, llamó la atención de varios sectores políticos. Fue el caso de la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien le pasó una fuerte factura a Petro.

“¿10 millones de toneladas de lechona? Eso equivale a 333.000 camiones cargados al máximo”, dijo Miranda.

Además, anotó en un trino que publicó: “Si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4.000 kms, casi la distancia de Bogotá a Buenos Aires. Presidente, ¿está bien?”.

Esa crítica de la representante, la respondió Petro en X: “Aprovechando tu puesto en la comisión de acusación de la Cámara, ¿has hecho algo por investigar las masacres de Antioquia en el periodo 1997/1999?”, trinó.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y expresó: “¿Has hecho algo para investigar al fiscal Barbosa y su relación con Marcela Mancera y los fiscales del narcotráfico?”.

“Has hecho algo por investigar el caso Barbosa y a Mario Burgos y su decisión de archivar la investigación que conducía a esclarecer el caso “La Perla”, ¿sabes de qué te hablo?, Si quieres, me llamas a declarar y voy a tu despacho. Te enseñó a investigar con tu cerebro bien claro”, concluyó el jefe de Estado.

