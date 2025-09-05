Suscribirse

Gustavo Petro advierte a Galán, Char y Gutiérrez que sí necesitan permiso para viajar a Washington

El presidente además dijo: “Iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 8:12 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes. | Foto: Presidencia

Una fuerte postura tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, por el viaje que anunciaron cinco alcaldes de las principales ciudades del país a Washington, Estados Unidos.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano advirtió que los alcaldes sí requieren de un permiso para salir del país.

Contexto: Cinco alcaldes colombianos viajan a Washington ante el riesgo de que Colombia sea descertificada

Además, el jefe de Estado, en medio de la agenda de trabajo que está llevando a cabo en Japón, expresó que ordenó iniciar las acciones correspondientes por ese viaje.

“Sí se exige permiso al funcionario público para salir del país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, posteó Gustavo Petro.

Frente a ese viaje, el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra las trabas que puso Petro: “Petro ya actúas como un dictador. Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia”.

“Intentaremos mitigar el desastre que has generado. En Democracia, tenemos el derecho de hablar por nuestra gente. Te enterarás de cómo nos va. Lo hacemos por Colombia, no por vos. Y por supuesto, no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”, expresó Gutiérrez en su cuenta personal de X.

De acuerdo a lo que se conoció, los alcaldes de las cinco principales ciudades del país viajarán este domingo, 7 de septiembre, a Washington, agenda que se enfocará a un esfuerzo conjunto para intentar evitar que Colombia pierda la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Alcaldes
Alcaldes | Foto: Semana

En ese sentido, SEMANA logró establecer que los mandatarios de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char, y Cartagena, Dumek Turbay, acordaron emprender esta gira inédita ante el riesgo inminente de que Washington descertifique a Colombia, algo que no ocurre desde los años noventa.

Esta es la séptima reunión de gabinete del segundo mandato de Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

La preocupación de los alcaldes radica en que Colombia está muy cerca de perder ese examen. No solo porque sus indicadores del último año en la lucha contra las drogas son en su mayoría pobres, sino también porque el presidente Gustavo Petro ha llevado la relación con el Gobierno de Donald Trump a niveles de tensión nunca antes vistos.

Contexto: Le piden a Petro que le ‘baje’ al café, tras decir que 10 millones de toneladas de lechona han sido vendidas en la feria de Japón: “¿De verdad?"

Por último, si el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump descertifica a Colombia, el país deja de recibir asistencia económica de Estados Unidos para combatir las economías ilegales. En la práctica, eso significa la pérdida de millones de dólares que hoy se usan para financiar, entre otras cosas, los vuelos de helicópteros de combate y la movilización de tropas hacia zonas de conflicto.

