Le piden a Petro que le ‘baje’ al café, tras decir que 10 millones de toneladas de lechona han sido vendidas en la feria de Japón: “¿De verdad?"

El mensaje del presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, ha sido duramente cuestionado.

Redacción Nación
5 de septiembre de 2025, 5:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

En el pabellón de Colombia en Expo Osaka 2025 hay un plato colombiano que, sin duda, tal como pasa en el país, no pasa por alto por su exquisitez. Se trata del típico tolimense: la lechona.

De hecho, el presidente Gustavo Petro quiso destacar lo apetecido que ha sido este en Expo Osaka y, para ello, compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

En su escrito, el jefe de Estado aseguró: “Van diez millones de toneladas de lechona vendidas en la feria”. Como era de esperarse, dicho mensaje generó polémica, dado que hay quienes cuestionan la exorbitante cifra que mencionó el jefe de Estado, sobre la venta de dicho plato típico tolimense en Japón.

Contexto: ¿Diez millones de toneladas de lechona tolimense vendidas en una feria en Japón? Así fue el mensaje de Petro, anunciado también “1.300.000 millones de personas al estand”

Precisamente, quien cuestionó al presidente Petro fue el concejal de Bogotá Daniel Briceño. El cabildante le pidió al mandatario que le ‘baje’ al café.

“¿Diez millones de toneladas de lechona vendidas en Japón? ¿De verdad? Presidente, bájele al café", indicó Briceño a través de un mensaje que compartió esta mañana de viernes, 5 de septiembre.

El Pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025.
El Pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025. | Foto: Presidencia de la República.

“Es un plato mejor que el sándwich, la hamburguesa o el perro caliente”

En el mensaje que el presidente Petro compartió en X, también dijo que la lechona tolimense era mejor que otro tipo de comidas rápidas que diariamente consumen los colombianos.

“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van diez millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich, la hamburguesa o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad. Quise vender masivamente túnicas wayú y los señores de Anato y Fontur se opusieron, pero para hacer actos de campaña uribista, con dinero público, sí sirven”, indicó puntualmente.

Contexto: Para que cifras de Petro sobre la lechona tolimense en Japón se validaran se necesitarían 100 portaviones para transportarla y millones de cerdos

Así mismo, el jefe de Estado afirmó que al stand de Colombia, en Expo Osaka 2025, han ingresado “1.300.000 millones de personas”. Cifra que también ha sido cuestionada en las redes sociales.

“He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón. Nos criticaron su costo, y ¿saben qué? Han entrado 1.300.000 millones de personas al stand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares", compartió Petro.

