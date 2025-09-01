Iván Duque advierte que Colombia está a punto de ser descertificada

El expresidente Iván Duque advirtió que Colombia está en riesgo de ser descertificada por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. La advertencia del exmandatario llega mientras faltan pocos días para que la Casa Blanca publique su lista anual de países certificados.

“La política exterior con Estados Unidos está deteriorada. Llevamos tres años sin un embajador de los Estados Unidos nombrado en propiedad y estamos ad portas de la descertificación”, consideró Duque.

Ese país publica cada año la evaluación que hace de los Estados en su lucha contra el narcotráfico y el listado de este 2025 se conocerá, a más tardar, para mediados de este mes de septiembre.

El panorama para el país, sin embargo, es poco alentador porque se ha presentado un repunte en las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos en el territorio nacional, según ha quedado constatado en los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en los reportes de las autoridades.

Es por esto que el expresidente Duque consideró que “si Colombia no busca un mecanismo para restablecer la aspersión aérea, veo muy difícil que se pueda retornar un camino posterior a esa descertificación”. El apunte del exmandatario en el marco de un foro virtual sobre política exterior.