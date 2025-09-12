En medio del evento del Pacto Territorial en el Cauca, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, vivió un incómodo momento por cuenta de un comentario del presidente Gustavo Petro.

Tras finalizar su intervención sobre la estrategia para la sustitución de cultivos ilícitos en los territorios del Cauca, y cuando se disponía a apartarse del atril desde donde estaba hablando, Miranda fue, al parecer, intimidada, por el presidente Petro: le pasó un brazo por encima de sus hombros y señaló:

“Gloria, como todas las funcionarias del Gobierno del Cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías. Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, dijo Petro.

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

La directora, visiblemente incómoda, miró al presidente y entre risas le dijo: “¿Qué tal?”. Y cuando Petro aseguró que estaba recién casada y “la perdimos”, ella replica diciendo: “Que me feliciten más bien, porque encontrar el amor no es fácil”.

El momento quedó registrado en un video que fue publicado desde la cuenta de X del presidente Petro y acompañado por un texto que no refleja lo que se mostraba en la pieza audiovisual: “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto”.