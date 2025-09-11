Suscribirse

Presidente Gustavo Petro dice que los asesinos de Miguel Uribe Turbay “viven en Europa”; no dio más información

El jefe de Estado salió con esa nueva hipótesis en un evento público en el Cauca.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Presidente Gustavo Petro y el congresista Miguel Uribe.
Presidente Gustavo Petro y Miguel Uribe Turbay | Foto: Presidencia/API.

En el marco de una agenda regional que adelantó el presidente Gustavo Petro, en Timbío, en el departamento del Cauca, el mandatario colombiano dio un agitado discurso este jueves, 11 de septiembre.

En la intervención que realizó el jefe de Estado, nuevamente hizo referencia al asesinato del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Contexto: “Me van a criticar”: Petro por particular vestimenta que usó en evento internacional. Su exesposa explicó el motivo

El congresista fue víctima de un atentado, el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá, en el barrio Modelia, en donde lideraba un mitin político.

Petro lanzó una nueva hipótesis sobre el caso de Miguel Uribe Turbay, en donde expresó que los asesinos del senador viven en Europa, no en Colombia.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

“Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios, hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia”, expresó.

También dijo: “Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa. Uno está viviendo en Madrid, otros vivían en Dubái. No nos insulten, porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo. Aquí nos corremos en la franja blanca de la paz. Y de eso tenemos que hablar entonces en la reunión Celac - Unión Europea”.

Este jueves, 11 de septiembre, María Claudia Tarazona encabezó un homenaje a su fallecido esposo, desde el mismo parque en el que ocurrió el atentado que cegó la vida del senador del Centro Democrático.

María Claudia Tarazona y su familia, visitan la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central.
María Claudia Tarazona y su familia, visitan la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará”, expresó, en el lugar del atentado.

Además, dijo sobre integrantes de la fuerza pública secuestrados: “A ellos, sus familias, y hoy que nos une un dolor muy grande, de una persona muy joven, como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera que murió Miguel. Silenciaron su voz con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella, desde acá, la abrazo con el mismo dolor que me levanto todos los días”.

Contexto: “No le dé pena”: Gustavo Petro le lanzó fuerte mensaje a Alejandro Eder por no mencionarlo en un trino

Por último, Tarazona, en una agenda que tuvo en la capital del país, también acudió al Cementerio Central a visitar la tumba de su esposo, quien estuvo luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

