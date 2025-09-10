Suscribirse

Asesinato de Charlie Kirk, en Utah, es comparado con el de Miguel Uribe Turbay, en Bogotá: “Por dar la pelea de la familia y el sentido común”

El asesinato de Charlie Kirk se dio en circunstancias similares a las del atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano.

Redacción Estados Unidos
10 de septiembre de 2025, 9:56 p. m.
Charlie Kirk y Miguel Uribe Turbay, líderes políticos asesinados en Estados Unidos y Colombia, respectivamente
Charlie Kirk y Miguel Uribe Turbay, líderes políticos asesinados en Estados Unidos y Colombia, respectivamente. | Foto: Foto de @Artemisfornow y AFP, respectivamente

El joven de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos. Posterior a este hecho, el mandatario estadounidense confirmó su deceso.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, según señalaron CNN y Fox News. El 7 de junio pasado, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estaba en un acto público en el parque El Golfito, en Bogotá.

En el caso de Charlie Kirk, un video del lugar de los hechos lo muestra hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación, se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. Las circunstancias son similares a las ocurridas con Miguel Uribe Turbay, pues también se escucharon disparos y el pánico se apoderó de los presentes. En ambos casos, el señalado de disparar fue detenido y sus imágenes rápidamente hicieron eco en las redes sociales.

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social en un primer momento. Luego, en otro mensaje, señaló: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó.

Christine Nelson, integrante de la Policía de la Utah Valley University, confirmó que “hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido a una persona.

“Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido”, decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas. Situación similar se dio en Bogotá cuando el senador Miguel Uribe Turbay hablaba ante la comunidad y recibió los disparos. El 11 de agosto de 2025, el precandidato presidencial colombiano falleció.

WASHINGTON, DC - MAY 28: Turning Point USA co-founder Charlie Kirk stands in the back of the room as U.S. President Donald Trump speaks during a swearing in ceremony for interim U.S. Attorney for Washington, D.C. Jeanine Pirro in the Oval Office of the White House on May 28, 2025 in Washington, DC. Trump has announced Pirro, a former Fox News personality, judge, prosecutor, and politician, after losing support in the Senate for his first choice, Ed Martin, over his views on the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
El cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, en el fondo de la sala mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante una ceremonia de juramento de la fiscal federal interina para Washington, D. C., Jeanine Pirro, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 28 de mayo de 2025 en Washington, D. C. | Foto: Getty Images

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15 a 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos y, en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. Uribe Turbay, por su parte, tenía 39 años.

“La izquierda violenta acaba con líderes como Miguel Uribe y Charlie Kirk. Debemos poner un alto a su avance, necesitamos unidad alrededor del cumplimiento de la justicia, dejar de enaltecer a los criminales. El mundo y la juventud pierden a sus mejores líderes por dar la pelea de la familia y el sentido común”, escribió en X Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional.

Óscar Villamizar, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró: “Una vez más son las balas contra palabras. Hoy silenciaron a Charlie Kirk, la voz que incomodaba a la izquierda en Estados Unidos. Toda mi solidaridad”.

“Hoy el blanco fue Charlie Kirk, ayer Miguel Uribe, antes Trump. No es coincidencia: es estrategia. Los enemigos de la patria saben que el verdadero enemigo es la voz de quienes no nos arrodillamos. Nos quieren silenciar a bala: no me intimidan. Vine a enfrentarlos y a derrotarlos. (A. D. L. E.)”, escribió, a su turno, el precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella.

“Fernando Villavicencio, Miguel Uribe Turbay, Charlie Kirk”, escribió, por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño.

Andrés Barrios, también cabildante del Distrito, al igual que Briceño, señaló: “Los asesinatos de Charlie Kirk y de mi amigo Miguel Uribe Turbay son una prueba de que a nivel mundial estamos en una batalla del bien contra mal. LA MALDAD NO NOS VENCERÁ. VENCEREMOS HACIENDO EL BIEN. FUERTES COMO UNA ROCA”.

