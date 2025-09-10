Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah

Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue brutalmente atacado durante un evento universitario en Utah. Videos del momento recorren redes sociales, mientras el estado de salud del Kirk permanece reservado.

En este evento, se encontraba hablando frente a muchas personas, cuando sufrió un atentado desde un edificio cercano al campus, a unos 200 metros de distancia. El activista fue alcanzado por los disparos.

Kirk es un reconocido activista pro Trump, además de ser una de las personalidades conservadoras más reconocidas de los Estados Unidos, cofundador de Turning Point USA, organización encargada de abogar por la política conservadora en los institutos de educación de los Estados Unidos.

Charlie Kirk tiene una gran influencia sobre la Casa Blanca por el apoyo que le da a la administración Trump en cuanto a la obtención de votantes jóvenes; un factor determinante en su regreso a la presidencia.

El incidente ha provocado variedad de reacciones, incluso el presidente Trump se pronunció y pidió oraciones por el activista conservador. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social. “¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡Dios lo bendiga!”, expresó el mandatario.

El FBI se encuentra investigando la escena, de acuerdo con el director de la agencia, Kash Patel.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso,” dijo Patel en una publicación de la red social X.

Por otra parte, Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó: “Hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

Jason Chaffetz, excongresista de Utah, que se encontraba presente en el momento de los hechos, declaró al medio Fox News que el tiroteo ocurrió durante las preguntas y respuestas.

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Después del ataque, la policía detuvo a un hombre que estaría siendo investigado por, presuntamente, ser el autor del crimen. Las imágenes de la detención se han vuelto virales en redes sociales.

El presunto atacante se ve en los videos, siendo detenido por la policía, vistiendo una camisa azul, calzoncillos blancos con los pantalones bajos, afirmando que tiene derecho a guardar silencio.