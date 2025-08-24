Suscribirse

Estados Unidos

Trump enviaría Guardia Nacional a esta importante ciudad para “limpiar” el crimen y desata choque con gobernadores

Las tropas han sido desplegadas en la capital estadounidense, y ahora podrían ser expandidas a grandes ciudades del país.

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 2:50 a. m.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar las protestas en California
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar la criminalidad de las ciudades. | Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que en su país las cifras de criminalidad están por las nubes, y se ha propuesto disminuir la tasa de inseguridad. Para ello, ha ordenado el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las principales ciudades, como en la capital: Washington D. C.

Este domingo, amenazó con replicar la medida en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, para “limpiar rápidamente” el crimen.

“Si Wes Moore necesita ayuda, como lo hizo Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo que se está haciendo en la cercana D. C., y limpiaré rápidamente el crimen”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social, en referencia a los gobernadores demócratas de Maryland y California (cuyo apellido es Newsom, pero que apodó despectivamente), respectivamente.

WASHINGTON, DC - MARCH 23: Maryland Governor Wes Moore visits "FOX News Sunday" with Shannon Bream at FOX News D.C. Bureau on March 23, 2025 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/Getty Images)
Wes Moore, gobernador del estado de Maryland. | Foto: Getty Images

“El gobernador Wes Moore de Maryland me ha pedido, en un tono bastante desagradable y provocador, que lo acompañe a recorrer las calles de Maryland. Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia”, se lee en su publicación de este domingo, 24 de agosto.

Contexto: Trump se unirá a la Guardia Nacional para patrullar las calles de Washington D. C.

“Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta. El historial de Wes Moore en materia de delincuencia es pésimo, a menos que falsifique sus cifras, como hacen muchos otros estados ‘demócratas’“, escribió Trump.

El gobernador Newsom declaró: “Trump cedió". Nuestros bomberos vuelven a la lucha contra incendios.
El gobernador de California, Gavin Newsom. | Foto: Getty Images

Por su parte, el gobernador Moore lanzó que el mandatario republicano “preferiría atacar las ciudades más grandes de su país desde detrás de un escritorio que caminar por las calles con la gente a la que representa”.

Contexto: Conmoción en Washington: Trump arrasa con campamentos de personas sin hogar cerca del Capitolio

“El presidente debería acompañarnos en Baltimore porque la feliz ignorancia, los clichés y las tácticas de miedo de los años 80 no benefician a nadie”, aseguró el líder estatal. “Necesitamos líderes que estén presentes ayudando a quienes están trabajando sobre el terreno”.

Fotos de la semana 15 agosto
Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan en el National Mall. | Foto: AP

El plan de Trump de enviar a la Guardia Nacional a las calles marca un contundente cambio en su país, pues las fuerzas de la guardia habían sido usadas en gobiernos anteriores para atender emergencias de desastres naturales o disturbios civiles.

Contexto: La inesperada jugada de Trump que podría replicarse en las ciudades más peligrosas de EE. UU.

El debut de su iniciativa se evidenció en junio, cuando envió a la guardia y agentes de la Infantería de Marina a Los Ángeles, donde entonces se habían desatado duras protestas en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante la situación de aquel momento, el gobernador Newsom se opuso contundentemente a las decisiones presidenciales y acusó a Trump de “esperar el caos para justificar más represión, más miedo, más control”.

