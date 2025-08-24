Trump enviaría Guardia Nacional a esta importante ciudad para “limpiar” el crimen y desata choque con gobernadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que en su país las cifras de criminalidad están por las nubes, y se ha propuesto disminuir la tasa de inseguridad. Para ello, ha ordenado el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las principales ciudades, como en la capital: Washington D. C.

Este domingo, amenazó con replicar la medida en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, para “limpiar rápidamente” el crimen.

“Si Wes Moore necesita ayuda, como lo hizo Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo que se está haciendo en la cercana D. C., y limpiaré rápidamente el crimen”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social, en referencia a los gobernadores demócratas de Maryland y California (cuyo apellido es Newsom, pero que apodó despectivamente), respectivamente.

Wes Moore, gobernador del estado de Maryland. | Foto: Getty Images

“El gobernador Wes Moore de Maryland me ha pedido, en un tono bastante desagradable y provocador, que lo acompañe a recorrer las calles de Maryland. Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia”, se lee en su publicación de este domingo, 24 de agosto.

“Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta. El historial de Wes Moore en materia de delincuencia es pésimo, a menos que falsifique sus cifras, como hacen muchos otros estados ‘demócratas’“, escribió Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom. | Foto: Getty Images

Por su parte, el gobernador Moore lanzó que el mandatario republicano “preferiría atacar las ciudades más grandes de su país desde detrás de un escritorio que caminar por las calles con la gente a la que representa”.

“El presidente debería acompañarnos en Baltimore porque la feliz ignorancia, los clichés y las tácticas de miedo de los años 80 no benefician a nadie”, aseguró el líder estatal. “Necesitamos líderes que estén presentes ayudando a quienes están trabajando sobre el terreno”.

Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan en el National Mall. | Foto: AP

El plan de Trump de enviar a la Guardia Nacional a las calles marca un contundente cambio en su país, pues las fuerzas de la guardia habían sido usadas en gobiernos anteriores para atender emergencias de desastres naturales o disturbios civiles.

El debut de su iniciativa se evidenció en junio, cuando envió a la guardia y agentes de la Infantería de Marina a Los Ángeles, donde entonces se habían desatado duras protestas en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).