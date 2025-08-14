Conmoción en Washington: Trump arrasa con campamentos de personas sin hogar cerca del Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las fuerzas policiales de la ciudad de Washington que desalojaran los campamentos de personas sin hogar, con la finalidad de limpiar la capital del país, ya que, según él, han aumentado los índices de criminalidad, que incluso superan las cifras de ciudades consideradas peligrosas, como Bogotá o Ciudad de México.

Ante la situación, este jueves algunos funcionarios locales y voluntarios se han tomado las calles para despejar a las personas que viven en las calles, cerca del Monumento de Lincoln y al Centro Kennedy, donde las personas han establecido campamentos. El pasado miércoles, la administración local advirtió a los habitantes que se retiraran de aquellas zonas.

The city is clearing a homeless encampment near the Kennedy Center amid the White House cracking down on homelessness. The nearly dozen unhoused individuals were notified yesterday to move out, aka “immediate disposition” from the city. @wusa9 pic.twitter.com/aG0yn2HHvJ — Matthew Torres (@News_MTorres) August 14, 2025

Los residentes de la capital de Estados Unidos manifestaron que vieron grandes camiones recogiendo y desechando carpas por los sectores mencionados.

“Les daremos lugares para quedarse, pero lejos del Capitolio”, sentenció el presidente Trump el pasado domingo 10 de agosto.

“Vamos a quitar todos los grafitis. Tendremos que retirar las tiendas de campaña y a la gente que vive en nuestros parques”, dijo el mandatario durante una visita en el Centro Kennedy el miércoles 13 de agosto. “Vamos a rehacer los parques, los jardines y todo. Vamos a presentar una propuesta al Congreso por una cantidad relativamente pequeña de dinero”.

“Los republicanos la aprobarán”, añadió.

Trump ha pedido que se desalojen todos los campamentos de personas sin techo. | Foto: Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images

También, el lunes, el presidente ordenó un despliegue de miembros de la Guardia Nacional para detener a los líderes de pandillas y grupos criminales en la ciudad, además de apoyar algunas labores de las agencias migratorias.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el pasado martes que “a las personas sin hogar se les dará la opción de abandonar su campamento, ser llevadas a un refugio para personas sin hogar donde se les ofrecerán servicios de adicción o salud mental y, si se niegan, serán susceptibles a multas o a ir a la cárcel nuevamente”.

El presidente además ordenó un despliegue de la Guardia Nacional. | Foto: Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images

“El audaz liderazgo del presidente Trump está haciendo que la capital de nuestra nación sea más segura rápidamente”, complementó el subsecretario de la Casa Blanca, Tylor Rogers, a la prensa. “El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña de limpiar esta ciudad y devolverle la grandeza estadounidense a nuestra querida capital”.

Por su parte, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, aseguró en entrevista con el medio estadounidense Fox 5, este jueves 14 de agosto, que “ya estamos realizando un amplio trabajo de comunicación con nuestros residentes sin hogar”.