Estados Unidos

Conmoción en Washington: Trump arrasa con campamentos de personas sin hogar cerca del Capitolio

El gobierno estadounidense tiene planes de desalojar a todas las personas en situación de calle de la capital.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025, 2:12 a. m.
washington
Funcionarios locales y voluntarios desalojaron campamentos de personas sin hogar este jueves. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las fuerzas policiales de la ciudad de Washington que desalojaran los campamentos de personas sin hogar, con la finalidad de limpiar la capital del país, ya que, según él, han aumentado los índices de criminalidad, que incluso superan las cifras de ciudades consideradas peligrosas, como Bogotá o Ciudad de México.

Ante la situación, este jueves algunos funcionarios locales y voluntarios se han tomado las calles para despejar a las personas que viven en las calles, cerca del Monumento de Lincoln y al Centro Kennedy, donde las personas han establecido campamentos. El pasado miércoles, la administración local advirtió a los habitantes que se retiraran de aquellas zonas.

Los residentes de la capital de Estados Unidos manifestaron que vieron grandes camiones recogiendo y desechando carpas por los sectores mencionados.

“Les daremos lugares para quedarse, pero lejos del Capitolio”, sentenció el presidente Trump el pasado domingo 10 de agosto.

Contexto: Críticos reaccionan ante Trump: denuncian violación de derechos humanos tras desplazar a personas sin hogar de Washington D. C.

“Vamos a quitar todos los grafitis. Tendremos que retirar las tiendas de campaña y a la gente que vive en nuestros parques”, dijo el mandatario durante una visita en el Centro Kennedy el miércoles 13 de agosto. “Vamos a rehacer los parques, los jardines y todo. Vamos a presentar una propuesta al Congreso por una cantidad relativamente pequeña de dinero”.

“Los republicanos la aprobarán”, añadió.

Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images
Trump ha pedido que se desalojen todos los campamentos de personas sin techo. | Foto: Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images

También, el lunes, el presidente ordenó un despliegue de miembros de la Guardia Nacional para detener a los líderes de pandillas y grupos criminales en la ciudad, además de apoyar algunas labores de las agencias migratorias.

Contexto: La inesperada jugada de Trump que podría replicarse en las ciudades más peligrosas de EE. UU.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el pasado martes que “a las personas sin hogar se les dará la opción de abandonar su campamento, ser llevadas a un refugio para personas sin hogar donde se les ofrecerán servicios de adicción o salud mental y, si se niegan, serán susceptibles a multas o a ir a la cárcel nuevamente”.

Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images
El presidente además ordenó un despliegue de la Guardia Nacional. | Foto: Josh Morgan-USA TODAY vía Imagn Images

“El audaz liderazgo del presidente Trump está haciendo que la capital de nuestra nación sea más segura rápidamente”, complementó el subsecretario de la Casa Blanca, Tylor Rogers, a la prensa. “El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña de limpiar esta ciudad y devolverle la grandeza estadounidense a nuestra querida capital”.

Por su parte, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, aseguró en entrevista con el medio estadounidense Fox 5, este jueves 14 de agosto, que “ya estamos realizando un amplio trabajo de comunicación con nuestros residentes sin hogar”.

“Algunos ya se encuentran en propiedades federales, otros en otros lugares de la ciudad”, agregó.

