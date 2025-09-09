Suscribirse

EE. UU. presenta cargos contra el hombre que apuñaló a la refugiada ucraniana: esta es la pena que enfrentaría

La investigación del asesinato sigue en curso, por lo que los cargos penales podrían ser mayores.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 12:12 a. m.
Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal.
Refugiada ucraniana de 23 años fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Captura de pantalla

Este martes, 9 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra de un hombre que apuñaló a una joven ucraniana refugiada en el país norteamericano en un tren de la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

El sospechoso ha sido identificado como Decarlos Brown, de 34 años. En caso de ser hallado culpable de asesinato en transporte público, podría enfrentar la pena de muerte.

El mes pasado, el hombre, presuntamente, apuñaló a Iryna Zarutska, de 23 años, en un ataque injustificado en uno de los vagones de un tren. Las imágenes de las cámaras de seguridad abordo muestran el momento en el que el hombre se levanta de su silla y, sin motivo aparente, ataca a la joven sentada frente a él.

Tras sobrevivir a la guerra de Rusia contra Ucrania, Iryna Zarutska, de 23 años, fue asesinada a puñaladas en un tren en Charlotte
Tras sobrevivir a la guerra de Rusia contra Ucrania, Iryna Zarutska, de 23 años, fue asesinada a puñaladas en un tren en Charlotte. | Foto: x/@VasBroughtToX

Según las investigaciones de las autoridades estatales —que declararon bajo juramento en contra del acusado en Carolina del Norte—, Brown usó una navaja de bolsillo para cometer el crimen. El arma fue encontrada cerca de un andén del tren.

Contexto: Trump denuncia el brutal asesinato de la joven refugiada ucraniana en Charlotte y acusa a los demócratas: “Tienen sangre en sus manos”

Russ Ferguson, fiscal estadounidense para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, dijo en una conferencia de prensa este martes que el caso sigue bajo investigación de los oficiales y que Brown podría enfrentar otros cargos conforme avanzan las indagaciones.

El caso se suma a una serie de crímenes violentos que la administración de Donald Trump ha señalado de ir en aumento, especialmente en estados liderados por gobiernos demócratas.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal.
El hombre podrían enfrentar pena de muerte si es hallado culpable. | Foto: Montaje El País: Redes sociales

El presidente y otros funcionarios federales, incluyendo a la fiscal general del país, Pam Bondi, han señalado que los líderes demócratas han permitido que los criminales se descontrolen. Lo anterior ha servido de argumento para los planes de Trump de desplegar las tropas de la Guardia Nacional en las ciudades más importantes.

Luego de que se anunciaron los cargos preliminares para Brown, el fiscal general adjunto Todd Blanche señaló, en entrevista con Fox News, que el incidente es un “claro ejemplo de cómo las políticas izquierdistas y liberales están fracasando”.

Y sentenció que los líderes demócratas de Charlotte le “fallaron” a Zarutska al aprobar leyes que permitieron la libertad de Brown, pese a que cuenta con un amplio historial criminal, por lo que debería estar pagando una pena en prisión.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos
Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos. | Foto: AP

“No podemos tolerar que estos jueces locales y estos líderes comunitarios locales se queden de brazos cruzados y defiendan a los hombres que, en realidad, están cometiendo crímenes violentos contra nuestros ciudadanos”, declaró el fiscal.

“Si no pueden mantener su ciudad segura, nosotros lo haremos”, advirtió a la administración local y estatal.

Por su parte, la fiscal Bondi aseguró que su institución va a solicitar la pena máxima en contra del presunto asesino, y dijo que Brown “nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”.

Estados UnidosCarolina del NortePena de muerte

