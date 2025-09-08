El video que le da la vuelta al mundo: el brutal asesinato de Iryna Zarutska, la mujer escapó de la guerra en Ucrania

Las imágenes de un video publicado por la Policía, en el que se ve el asesinato de una refugiada ucraniana de 23 años, han causado conmoción en Estados Unidos y en el mundo, después de que se viera el momento en el que la joven fue apuñalada fatalmente el pasado 22 de agosto.

El incidente ocurrió a las 9:55 p. m. en Charlotte, Carolina del Norte, cuando la víctima, Iryna Zarutska, estaba en un tren en la estación South End y un hombre, que se encontraba sentado en la silla de atrás, decidió sacar un arma cortopunzante y atacarla directamente en el cuello.

La joven había huido de Kiev en 2022, buscando un poco de tranquilidad después de la invasión a gran escala de Rusia. Sus familiares la describen como alguien que esperaba un nuevo comienzo en Estados Unidos.

Tras sobrevivir a la guerra de Rusia contra Ucrania, Iryna Zarutska, de 23 años, fue asesinada a puñaladas en un tren en Charlotte | Foto: x/@VasBroughtToX

“Esta es una pérdida irreparable para su familia”, dijo la tía de Iryna, quien publicó su historia a través de GoFundMe.

El atacante, un hombre de 34 años, identificado como Decarlos Brown, fue arrestado por la Policía y acusado de asesinato en primer grado.

El historial criminal de Brown muestra una larga historia de arrestos que se remonta a 2011, con 14 casos judiciales anteriores y una sentencia de seis años de prisión en Carolina del Norte por condenas que incluyen robo con un arma peligrosa.

Los registros judiciales muestran que Brown mostró signos de enfermedad mental a principios de este año, y su defensor público presentó una moción cuestionando su competencia para ser juzgado.

En el video se puede ver al hombre atacar indiscriminadamente a la mujer y después caminar en los vagones del tren buscando una salida, mientras la sangre de la víctima caía de sus manos hacia el suelo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque de “horrible” cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso el 7 de septiembre.

La muerte de Zarutska ha renovado los llamados a la acción en materia de seguridad pública en Charlotte. Miembros del Ayuntamiento de Charlotte expresaron su preocupación tras el asesinato de Zarutska por la violencia en el sistema de transporte público de la ciudad.

El hombre fue puesto en custodia por la policía | Foto: Policía de Charlotte

El representante Brenden Jones, un republicano que representa la zona, culpó de la muerte de Zarutska al “resultado de décadas de demócratas y sheriffs que antepusieron sus agendas progresistas a la seguridad pública”, según Fox News.