Trump denuncia el brutal asesinato de la joven refugiada ucraniana en Charlotte y acusa a los demócratas: “Tienen sangre en sus manos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este lunes al feroz asesinato a una refugiada ucraniana en un metro, que quedó documentado en video y ha recorrido el mundo entero.

“Hay gente malvada y tenemos que confrontarla. Solo envío mi amor y esperanza a la familia de la joven que fue apuñalada en Charlotte por un loco”, declaró Trump ante periodistas cuando le preguntaron sobre el caso.

“Un lunático se levantó y empezó a actuar, está en la cinta, no es muy fácil de ver, porque es horrible, pero la apuñalaron brutalmente. Ella simplemente estaba sentada allí. Así que son gente malvada. Tenemos que ser capaces de manejar eso. Si no lo hacemos, no tenemos país”, agregó Trump.

El hombre atacó a Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 22 años | Foto: X/@SumitHansd

La víctima de este crimen fue Iryna Zarutska, refugiada de la guerra en Ucrania, que fue atacada en un tren por un hombre identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, que estaba registrado como criminal incidente. En el video captado por una cámara de seguridad se ve como el hombre apuñala brutalmente a la joven y luego se va de la escena.

“El perpetrador tenía una bien conocida carrera criminal, había sido arrestado y liberado bajo fianza sin efectivo en enero en un total de 14 veces. ¿Qué diablos estaba haciendo en el tren y caminando por las calles? Los criminales como este deberían ser encerrados", expresó el presidente por medio de su red social, Truth Social.

El hombre fue puesto en custodia por la policía. | Foto: Policía de Charlotte

El presidente también se ancló del terrible crimen para culpar a los demócratas por la alta taza de criminalidad en el país y de que criminales como este estén caminando en las calles. Específicamente arremetió contra el aspirante a senador Roy Cooper.

“La sangre de esta mujer inocente se puede ver literalmente goteando, y ahora su sangre está en manos de los demócratas que se niegan de meter a la gente mala a la cárcel, incluido el ex gobernador en desgracia y ”aspirante a senador" Roy Cooper”, añadió en mandatario.

Además de arremeter contra los demócratas y el senador Roy Cooper, también se encargó de ubicar a los republicanos como la solución a la creciente problemática de la criminalidad, esta vez de mano de Michael Whatley, a quien Trump apoya para las elecciones del senado.