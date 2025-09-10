Suscribirse

Estados Unidos

¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

El activista sufrió un atentado en medio de sus tradicionales eventos universitarios.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 9:14 p. m.
Charlie Kirk
Charlie Kirk falleció este miércoles 10 de septiembre. | Foto: AFP

Este miércoles, 10 de septiembre, en medio de un evento universitario en el estado de Utah, el reconocido activista de Estados Unidos, Charlie Kirk —quien además es aliado del presidente Donald Trump— recibió un disparo.

El presidente Trump aseguró esta tarde que Kirk perdió la vida tras el trágico atentado.

El activista ha ganado reconocimiento en los últimos años al defender su ideología ultraconservadora, especialmente durante la última campaña presidencial de Trump. Entonces, compartía videos en YouTube expresando sus opiniones de derecha, a menudo polémicas.

Contexto: Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump
Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk
Trump anunció la muerte de Charlie Kirk. | Foto: AFP

Era el director ejecutivo de Turning Point USA, que fundó en el 2012, a sus 18 años. Este se ha convertido en uno de los grupos de acción política conservadora más influyente del país norteamericano.

Contexto: Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah

Esta organización fue clave para la victoria de Trump en el 2024, pues se dedicó a convencer a los jóvenes —que rara vez votan— a dirigirse a las urnas para elegir al magnate como presidente de Estados Unidos.

Trump ganó en el estado de Arizona, donde surgió Turning Point USA, por cinco puntos porcentuales a comparación de la jornada electoral del 2020.

Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala este miércoles, 10 de septiembre,
Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, sufrió un atentado de bala este miércoles, 10 de septiembre. | Foto: AFP

Esta empresa envía oradores conservadores a más de 850 universidades de la nación, para que lleven a cabo debates políticos con miles de estudiantes. En estos también se discuten temas de derecha como la raza, la economía y la inmigración.

Contexto: Trump se pronuncia tras disparo contra el influencer y activista de derecha, Charlie Kirk, quien se encuentra en estado crítico

En sus redes sociales contaba con millones de seguidores. Allí solía compartir sus polémicas ideas, las cuales defiende con convicción y valentía. Su fama se debía a los acalorados debates que sostiene con jóvenes y ciudadanos, normalmente en campus universitarios alrededor del país.

x
Kirk dió conferencias en varios países del mundo y es conocido por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images for The Cambridge U

“Charlie Kirk reparte enormes L en la Universidad de California en San Diego” y “Charlie Kirk contra la turba woke del estado de Washington”, fueron algunos de los títulos de sus videos en YouTube, que superan los 3,80 millones de reproducciones.

Trump, por su parte, consideraba a Kirk como uno de sus sucesores más cercanos. El activista visitó la residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago, en febrero del 2021, cuando Trump había perdido fuerza política en el país. Allí fueron fotografiados sonriendo juntos.

“Charlie Kirk, ¡qué bien lo has hecho con los jóvenes!”, lo elogió el mandatario este año, luego de ganar la presidencia por segunda vez, de acuerdo con un reportaje de The New York Post. “De hecho, aparte de los hispanos, ese fue probablemente nuestro mayor cambio. Así que, Charlie, te agradezco lo que hiciste”, le dijo el presidente Trump.

