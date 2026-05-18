Cancelan eventos del Mundial en dos estados de EE. UU.: polémicas que enmarcan el torneo

El Mundial de la Fifa que se jugará este 2026 en tres países se ha enfocado mundialmente en uno solo de los anfitriones: Estados Unidos. Y no es para menos; los norteamericanos son una potencia mundial y tanto las decisiones estatales como los fenómenos evidenciados han colocado al país y el evento como tema de conversación.

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Cancelan el Fan Fest en Seattle y Nueva York

El Fan Fest, el evento tradicional de los mundiales en donde se reúnen cientos de aficionados para ver televisivamente algunos de los partidos más importantes del Mundial en las ciudades anfitrionas del evento, se canceló en dos estados de EE. UU.

El Gobierno norteamericano canceló oficialmente este evento en Nueva York y Seattle, dos sedes de la cita mundialista. Esta cancelación ha generado una gran decepción en los turistas que desean disfrutar del Mundial en este país, ya que, al no poder asistir a todos los partidos del torneo, muchos se reúnen allí para vivir el ambiente mundialista.

El ambiente mundialista también se vive en el Fan Fest. Foto: AP

Sin embargo, la administración estatal advirtió que diseñarán actividades para los aficionados en estas ciudades. La cancelación se le atribuyó a una falta en el presupuesto gubernamental.

Medios norteamericanos afirman que, tanto Kansas como Florida, también tienen en la cuerda floja este evento. Esta no es la única polémica de este Mundial; aunque el evento se desarrollará en tres países, Estados Unidos enmarca la cita deportiva en polémicas.

Polémicas que enmarcan el Mundial en EE. UU.

Crisis migratoria

La actual administración presidencial de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, se ha caracterizado por su mano dura con los inmigrantes ilegales, una problemática que no se puede desconocer en el país norteamericano.

Estimaciones oficiales más recientes contabilizan más de 10 millones de residentes latinos irregulares en Estados Unidos, por lo que, con la presencia de sus selecciones de fútbol en el Mundial y la oportunidad de ver a sus equipos en vivo, muchos temen las posibles redadas migratorias de las autoridades norteamericanas que los lleven presos.

Altos precios

Estados Unidos nunca se ha caracterizado por ser un país económico; sin embargo, en medio de la preparación del evento deportivo, se han reportado incrementos en los precios de distintos servicios que, obligatoriamente, tendrán que asumir los aficionados que vayan a disfrutar del Mundial.

Medios como The New York Times reportaron un alza en los precios de la estadía en los hoteles, ante la demanda de visitantes. Este evento tradicionalmente le significa una gran cantidad de turistas al país anfitrión y EE. UU. lo aprovechará, luego de tener una “crisis turística” el último año.

Además, los precios de las boleterías son exorbitantes. Hay partidos de la primera fase del mundial en donde la boleta con el precio más bajo ya alcanza los 5 millones de dólares. Por ejemplo, para el partido Colombia vs. Portugal, el boleto más económico ya cuesta 2.500 dólares.

Conflictos internacionales

La guerra en Oriente Medio es una de las principales polémicas que enmarcaron esta cita mundialista. Los enfrentamientos de Estados Unidos e Israel con Irán generaron una incertidumbre sobre si la selección de fútbol árabe asistiría al torneo o no.

Finalmente, la selección iraní confirmó que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, exigió una serie de garantías para su participación e insistió en que no renunciarán a sus creencias, uno de los puntos más polémicos de la guerra.