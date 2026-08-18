“Tuvimos una pelea y está muerta”: colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro; su esposo fue capturado

Un hombre fue capturado por matar a su esposa cuando ella fue a recoger a sus dos hijos pequeños para llevarlos al colegio, según informó Law&Crime citando a la policía.

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Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, está acusado de asesinato en primer grado y profanación de cadáver por la muerte de Eliana Alexandra Bigoni, una mujer de origen colombiano de 34 años, según informó el medio el Departamento de Policía de Plano.

La investigación comenzó el 12 de agosto, cuando un testigo “expresó su preocupación” por el bienestar de Eliana Bigoni debido al divorcio pendiente de la pareja, “y ahora ni familiares ni amigos podían contactar con ella”, según una declaración jurada de causa probable para el arresto obtenida por Law&Crime.

El hombre fue detenido por la policía. Foto: X/@arroba_machi

De acuerdo con la información entregada por la policía, Eliana Bigoni se dirigió al apartamento de su esposo, con quien se encontraba en proceso de separación, con el propósito de recoger a sus hijos y llevarlos al colegio.

“El proceso debería haber durado entre 10 y 15 minutos, pero no fue posible contactar con Eliana Bigoni por teléfono”, señala el documento de acusación.

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Según las autoridades, tanto la testigo como la madre de Eliana Bigoni tenían activada en sus teléfonos celulares la función para compartir la ubicación de la mujer.

La testigo explicó que Eliana Bigoni no llegó al desayuno que habían acordado para las 8:30 de la mañana. Ante esta situación, decidió comprobar su ubicación mediante el teléfono y constató que todavía permanecía dentro del complejo residencial.

La policía interrogó al esposo de la colombiana quien fue capturado días después del asesinato Foto: X/@901Lulu

Según reporta Law & Crime, cerca de las 10:30 de la mañana, la policía se presentó en los apartamentos The Parker, ubicados en Charles Place, y le preguntó a Jake Bigoni por el paradero de la mujer que había sido reportada como desaparecida.

“Jake Bigoni declaró que ella había estado allí más temprano ese día, pero que él desconocía su paradero actual”, señala el documento de acusación.

“Jake Bigoni declaró que estaban en proceso de divorcio y que ella había ido a recoger a un niño, pero que este no se encontraba bien”, dijeron las autoridades citadas por el medio.

El documento también señala que, durante el primer encuentro con los uniformados, dos agentes “observaron una gran mancha de humedad aparente en la camisa de Jake Bigoni”.

Jake Obrien, detenido por la policía tras el asesinato de su esposa. Foto: Policía del Plano-Texas

Poco después, los policías regresaron al apartamento, tocaron la puerta y volvieron a conversar con el acusado. En esta ocasión, las preguntas estuvieron relacionadas con el automóvil de la mujer y si ella había llegado conduciendo esa mañana.

Luego de inspeccionar el garaje y localizar un Hyundai Genesis blanco, los agentes volvieron a interrogar a Jake Bigoni acerca de la llamativa mancha de humedad que tenía en la camisa.

Posteriormente, los agentes contactaron con una segunda testigo, identificada como la madre de Jake Bigoni, y hablaron con ella.

La mujer declaró que habló con su hijo por teléfono alrededor de las 10:15 de la mañana y que él le dijo: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”, según alega la policía.

La mujer no llegó a un desayuno que tenía con su mamá Foto: X/@Ricky_Media1

En el interior del garaje, los agentes localizaron a la víctima dentro del maletero de un Hyundai Genesis, de acuerdo con lo consignado en el documento de acusación.

La policía señaló que la mujer se encontraba “sin respirar, inconsciente y en una posición antinatural”. Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron el apartamento y dispusieron la evacuación de los niños.