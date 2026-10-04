Estados Unidos desestima la inmunidad de Nicolás Maduro porque no lo considera presidente de Venezuela

El Departamento de Estado norteamericano desestimó un recurso que pedía la inmunidad de Nicolás Maduro, por considerar que este no es presidente de Venezuela. Tampoco estima que goce de inmunidad su esposa, Cilia Flores, capturada también el 3 de enero en una incursión militar estadounidense en Caracas, para ser juzgados en suelo estadounidense.

Hijo de Nicolás Maduro relató qué le dijo su padre en la primera llamada tras su llegada a EE. UU.

La Fiscalía, haciéndose eco del Departamento de Estado, explicó que “no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores de Maduro como primera dama de Venezuela desde el 2019”, tras las “fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro en 2018”. Así lo dejó por sentado en un comunicado que publicó en redes sociales el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue el proceso judicial.

La Fiscalía emplaza así al juez Alvin Hellerstein a desestimar los argumentos formulados por los dos acusados y dar continuidad al proceso judicial en el distrito sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Con base en esto, la Fiscalía sostiene que los acusados “incurrieron en ‘conductas dirigidas a eludir, en lugar de hacer cumplir, la legislación aplicable’, incluido el derecho interno venezolano, cuando participaron en los delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas alegados en la acusación”, razón por la cual “tampoco pueden invocar inmunidad basada en actos oficiales”. Los cargos fueron presentados en 2020.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

Maduro y Flores fueron extraídos de Fuerte Tiuna, en Caracas, durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero, que se saldó con más de un centenar de muertos. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York.

Maduro fue elegido para el cargo de presidente por primera vez en 2013. Tras su captura, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, asumió como presidenta encargada.

Rodríguez criticó el operativo estadounidense contra Maduro, pero se declaró dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.

*Con información de Europa Press.