El presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, después de que este reaccionara a lo que dijo el mandatario sobre que era falsa la información de The New York Times de que se habría rechazado un plan de cooperación para realizar operaciones en conjunto contra el narcotráfico.

Abelardo De La Espriella desmintió el supuesto rechazo de Colombia a plan militar de cooperación con el gobierno de Donald Trump

A través de su cuenta de X, el funcionario norteamericano se mostró de acuerdo con el jefe de Estado colombiano y apuntó contra el diario, señalándolo como un medio de desinformación. “Totalmente falso”, comentó.

“Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca. El Departamento de Guerra está con ustedes hasta el final”, agregó.

Al respecto, De La Espriella no dudó en reaccionar y en la misma red social dejó en claro que el trabajo entre los dos países continuará adelante.

“Ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas podrán romper la alianza que hemos construido para enfrentar, combatir y castigar a los narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”, escribió.

Asimismo, el presidente calificó al secretario de Guerra como un “verdadero patriota” y apuntó que Estados Unidos tiene que estar orgulloso de tener a alguien como él, a quien describió como una persona con extraordinarias cualidades personales, una distinguida trayectoria y un inquebrantable compromiso con la defensa de su país.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó en Bogotá

“El Gobierno colombiano se siente profundamente honrado de contar con su amistad y de trabajar junto a usted en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia en todo nuestro hemisferio”, señaló.

Por último, De La Espriella añadió en el mensaje: “Señor secretario, juntos, Colombia, Estados Unidos y el Escudo de las Américas, ¡SOMOS INVENCIBLES! ¡Manténganse firmes por nuestra Nación!”.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

De esta forma, el jefe de Estado y el funcionario norteamericano dejaron en claro que la buena relación entre los dos gobiernos continúa y seguirán trabajando en equipo en materia de seguridad y otros temas relevantes para las naciones.