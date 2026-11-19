La representante del Pactó Histórico por Antioquia, Luz Verónica Estrada, está bajo la lupa del país por un título falso universitario. El movimiento de izquierda anunció una investigación interna y varios congresistas le pidieron que renunciara a la curul.

La Universidad Nacional emitió un oficio donde aclaró que Estrada no es egresada del programa de ingeniería de minas y metalurgia, como ella lo acreditó.

La institución de educación superior manifestó: “Se certifica que, después de revisados los archivos, tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro que sea egresada de esta universidad”.

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Frente a la polémica, la congresista ha guardado silencio. No solo eso. Hasta las 6:35 de la mañana de este 19 de noviembre, restringió su cuenta de X y solo sus seguidores pueden interactuar con ella.

El pronunciamiento llegó por parte del Pacto Histórico, que en un comunicado de cuatro puntos anunció que hará una investigación interna, que activó a la comisión de ética y pidió respetar la presunción de inocencia.

“Rechazo absoluto a cualquier acto de falsedad. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”, dijo el movimiento.

La senadora Jennifer Pedraza dijo que, según el documento que expidió la Universidad Nacional, la representante del Pacto Histórico habría falseado su título de ingeniería y, con eso, habría accedido a contratos con el Estado sobre la base de esta mentira.

“Verónica debe renunciar a su curul y defenderse sin ese poder. Respeten a la universidad pública y al país que dicen proteger. Esto es inaceptable”, dijo la parlamentaria.

Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, escribió en su cuenta de X: “Los falsificadores de títulos académicos mañana salen a marchar por una educación pública y de calidad”.

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Luz Verónica Estrada no se ha pronunciado, y ahora la opinión pública no solo cuestiona el documento que certifica su pregrado, también la tarjeta profesional que ha presentado.

Briceño cuestionó: “Muy extraño que, bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica, en la Dian, se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, que hoy parecen ser falsos, y luego, ese mismo director de la Dian, sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”.