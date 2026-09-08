A mediados de julio de 2025, el usuario 3486 ingresó a la plataforma tecnológica e informática MiMatrix, de la Fundación de Educación Superior San José, para avalar la entrega de dos títulos de pregrado. Detrás de ese usuario estaba Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general del centro educativo que tiene como sede principal la ciudad de Bogotá.

Exsecretario general de la Fundación Universitaria San José fue condenado por los títulos falsos otorgados a Juliana Guerrero. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/sQImrD03Gu — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026

Debido a su formación académica como ingeniero de sistemas, su experiencia y su cargo, Gutiérrez Martínez contaba con el control absoluto sobre la “validación del sistema y las autorizaciones” de todos los programas. En sencillas palabras, en sus manos estaba el poder para autorizar la entrega de títulos o, si era el caso, la anulación de los mismos si se encontraba que no existían los requisitos.

En este caso, el entonces secretario general autorizó la expedición de dos títulos de pregrado. Esto, pese a que la persona que los iba a recibir nunca había pasado por un salón de clases, presentado un examen y, mucho menos, aprobado la prueba Saber Pro, exigida por el Ministerio de Educación.

“Una mala decisión”: Exsecretario de la Fundación San José ofreció excusas públicas por los títulos universitarios a Juliana Guerrero

La beneficiaria era Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien para ese entonces ya había sido presentada como una joven “activa y rebelde” por parte del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros transmitido por televisión abierta el 4 de febrero de 2025. La joven, oriunda de San Onofre, en el Cesar, ya era una figura reconocida junto a su hermana Verónica, en los pasillos del Ministerio del Interior y otras dependencias del Gobierno.

La acción del Secretario General llevó a que de la noche a la mañana Juliana Guerrero obtuviera los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, diplomas que eran fundamentales para cumplir los requisitos exigidos para llegar al cargo de viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Que al país no se le olvide: el exsecretario general de la San José no actua solo. Su condena a prisión puede ser apenas la punta del iceberg de un entramado de corrupción en la educación superior. Junto con la vicerrectora académica y el esposo de esta (dueño de la polémica… pic.twitter.com/oT2ocNofCb — Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) August 21, 2026

Recientemente, González Martínez aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad en esta trama de corrupción. En el documento, presentado ante un juez de conocimiento, se lee textualmente que su labor fue clave para la entrega de estos títulos falsos.

“Con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional y requeridas de manera previa al grado de tecnóloga”, leyó la fiscal del caso.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue destituido de su cargo en septiembre de 2025 por orden de la junta directiva de la Fundación Universitaria, se alejó -advirtió la Fiscalía- de sus funciones y utilizando el “perfil de administrador que le permitía realizar todo tipo de actuaciones” le dio click al aval para Juliana Andrea Guerrero Jiménez.

Esto, “pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus dos títulos académicos” el Secretario General “autorizó mediante su perfil la expedición” de cuatro documentos diplomas y actas de grado falsos. El usuario de Gutiérrez Martínez le permitía acreditar un nivel profesional y tecnológico.

La historia no para ahí. Con el fin de evitar llamar la atención de las autoridades, los mencionados títulos fueron expedidos en ejercicio de la autorización conferida por el Ministerio de Educación mediante resolución 412 de 2007.

En la presentación del preacuerdo, la fiscal advirtió que por su formación profesional, el funcionario sabía que darle un título a una persona que no había estudiado ni presentado exámenes era un delito y pese le dio su plena aprobación.

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“El señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento y autodeterminarse conforme a dicha comprensión, siendo una persona con formación y experiencias suficientes para conocer el alcance jurídico de los documentos que estaba suscribiendo, los efectos que estos produciría, pese a lo cual decidió actuar en contravía del ordenamiento jurídico.

El exsecretario general reconoció su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento público en calidad de cómplice por lo que fue sentenciado a tres años de prisión. El juez le impuso, además, una inhabilidad de 44 meses para ejercer cargos y funciones públicas.

El 7 de noviembre de 2025 el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria anuló de “manera unánime los títulos universitarios” de Juliana Guerrero. Hecho que terminó de sepultar el nombramiento de la joven como viceministra de las juventudes en el Ministerio de la Igualdad.