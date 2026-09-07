Condenan a tres años de prisión al exsecretario de la Fundación San José por los títulos falsos de Juliana Guerrero

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, se convirtió en el primer condenado por la entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero.

Exclusivo: SEMANA revela nuevas pruebas del escándalo de corrupción que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana Verónica

Este lunes 7 de septiembre, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo que firmó Gutiérrez Martínez con la Fiscalía General, en el que aceptó su responsabilidad en el delito de falsedad ideológica en documento privado en calidad de cómplice.

El funcionario judicial consideró que la negociación cumple con todos los trámites legales exigidos.

Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia en la cual la Fiscalía iba a formalizar la acusación en su contra por los títulos falsos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/duSWSmT6T7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026

“Realmente, desde mi sentir personal, profesional y ético, ofrezco unas excusas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria por una mala decisión que condujo a una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica”, señaló Gutiérrez Martínez en la audiencia celebrada el pasado 20 de agosto.

El exsecretario general ofreció excusas públicas a las directivas de la Fundación Universitaria, sus trabajadores y egresados por el daño causado.

“No tuve la reflexión suficiente y, lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, manifestó.

“Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una decisión puede afectar la estabilidad familiar, personal y profesional. Generalmente, no saben lo que esto ha conllevado para mi vida y mi actuar profesional. Ha tenido un costo bastante alto”.

Igualmente, le envió un mensaje a su familia, amigos y personas que lo han acompañado en este proceso penal.

“Espero que los 100 mil estudiantes que pude acompañar en un proceso y una carrera de 30 años entiendan que, a veces, en la vida hay que reflexionar un poco sobre las decisiones que tomen”, concluyó.

Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

Para el próximo miércoles 9 de septiembre está programada la audiencia en la que se formalizará el escrito de acusación contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El caso tiene relación directa con los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria en julio de 2025. Esto pese a que jamás vio una clase, presentó un examen y mucho menos aprobó las Pruebas Saber Pro.

Con estos títulos, la joven oriunda de San Onofre, Cesar, estuvo muy cerca de ser designada como viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.