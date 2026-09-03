La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Defensoría del Pueblo que realice todos los trámites para la asignación de un abogado de oficio para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD.

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Esto se debe a que el exfuncionario —quien se encuentra fuera del país desde hace dos años— no cuenta con un abogado de confianza tras la renuncia de su defensor Iván Cancino, quien asumió el pasado 7 de agosto el cargo de ministro de Justicia.

En varios correos, Carlos Ramón González aseveró que está en conversaciones con varios abogados para que asuman su caso sin embargo, no se ha concretado nada.

Corrupción en la UNGRD: tribunal ratifica la orden de captura contra Carlos Ramón González. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lxtFttgAlI — Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026

“Por encontrarme fuera del país ante la necesidad de una entrevista personal con el posible defensor, hemos programado un encuentro para el día miércoles 2 de septiembre. Esto por atrasos en la visa. Espero llegar a un acuerdo y poder informarles oportunamente sobre esta decisión”, señala uno de los correos enviados por González.

Sin embargo, hasta la fecha, el despacho del magistrado no ha recibido más comunicaciones por parte del exdirector del Dapre, quien se encontraría en Nicaragua como asilado político.

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“El día de ayer a las 5:13 de la tarde al mismo correo electrónico para saber si se había concretado el tema del abogado. Pero pues hasta el momento no nos ha remitido ninguna comunicación ni se ha conectado a la audiencia”, señaló la secretaría del despacho.

Debido a la falta de respuestas y la no presencia de González Merchán en la audiencia programada para este jueves 3 de septiembre, el magistrado le envió el oficio a la Defensoría del Pueblo.

“No hay noticia de abogado, no hay noticia de don Carlos Ramón González Merchán. En consecuencia, se dispondrá que por secretaría se solicite a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público que asista a don Carlos Ramón González Merchán en este proceso o por lo menos para que dé curso a esta audiencia”, indicó el magistrado.

El delegado de la Fiscalía General aseveró que tampoco tiene información sobre la asignación de un defensor por parte del procesado.

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La audiencia judicial continuará el próximo miércoles 10 de septiembre.

Carlos Ramón González enfrenta un juicio por su presunta participación y responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

La Fiscalía General lo señaló de haberle dado el visto bueno a la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name (quien habría recibido 3.000 millones de pesos), y de la Cámara, Andrés Calle, quien recibió (mil millones de pesos).