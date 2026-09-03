‘Kachow’ en el templo de la velocidad. El Rayo McQueen será el safety car de la Fórmula 1 en Monza

La Fórmula 1 se prepara para un nuevo fin de semana de pura adrenalina, tras empezar los preparativos para el Gran Premio de Monza, Italia, el cual tendrá la carrera principal este próximo domingo 8 de septiembre a las 8:00 a. m.

¿Frenar con el pie izquierdo en su carro? Esto opinan en la Fórmula 1 y Norteamérica

Mientras cada una de las escuderías comienza a preparar sus estrategias para conseguir los puestos más altos, uno de los momentos que más está teniendo las miradas puestas es la presencia de uno de los carros más reconocidos a nivel mundial.

Se trata de nada más ni nada menos que del Rayo McQueen, el protagonista de la saga de películas animadas de carreras “Cars”, el cual llevará a cabo una vuelta de honor en el Autódromo Nacional de Monza.

Esta iniciativa está hecha a través de una colaboración de la Fórmula 1 con Disney, con el objetivo de celebrar el aniversario número 20 de la película de Pixar, la cual fue estrenada durante 2006.

McQueen estará presente en Monza con un nuevo diseño inspirado en la F1. Por su parte, el safety car Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ que es utilizado para el Gran Premio también tendrá un cambio de imagen para esta edición, inspirado en el color y estilo del 7 veces campeón de la Copa Pistón.

Este modelo había sido presentado previamente durante el Gran Premio de Hungría y se convierte en el primer carro de seguridad de la Fórmula 1 que está equipado con un sistema de tracción integral totalmente variable.

Pero los fanáticos que estén presentes en el evento no solamente podrán ver al Rayo cruzar por el denominado “Templo de la velocidad”, sino que también tendrán la oportunidad de comprar la colección F1 x Cars de Disney y Pixar, en donde están incluidos vehículos a escala de Mattel que se encuentran inspirados en la franquicia cinematográfica.

El Gran Premio de Italia contará con la presencia especial del reconocido personaje de Pixar, Rayo McQueen. Foto: Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de Monza se ha convertido en el siguiente paso entre la colaboración de la F1 y Disney, la cual decidieron extender hasta el 2028. La llegada de “Cars” está buscando acercar el campeonato a nuevas generaciones al combinar dos mundos que están relacionados con la pasión por los automóviles y las carreras.

“El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans”, comentó Emily Prazer, directora comercial de F1.