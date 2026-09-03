Sale a la luz lo que hizo Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, antes de ser asesinado: revelan detalle clave

El asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la agrupación mexicana de rock Camilo Séptimo, ha causado conmoción y consternación. El músico fue encontrado sin vida junto a varios integrantes de su familia en un apartamento del conjunto residencial Grand Viure, ubicado en Atizapán de Zaragoza.

Se conoce primer video del supuesto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo: así fue captado en cámaras

De acuerdo con la información conocida, en el lugar también fueron hallados los cuerpos de su esposa, Ana Paula, de 35 años y quien se encontraba embarazada; su hija de tres años y una empleada doméstica de 21 años.

En medio de la tragedia, un niño de seis años, hijo de la pareja, habría logrado sobrevivir tras esconderse en una de las habitaciones del inmueble. Posteriormente, fue encontrado por los agentes de Policía que llegaron al lugar para atender la emergencia.

Las primeras investigaciones apuntan a un hombre identificado como Diego Sebastián ‘N’, quien presuntamente mantenía una relación comercial con el músico. En las últimas horas comenzó a circular un video que, según las versiones iniciales, mostraría al sujeto llegando al conjunto residencial antes de que ocurriera el ataque.

En medio de la coyuntura, Carlos Jiménez, periodista, informó detalles claves acerca de lo que pasó aquella noche. Según mencionó, todo se trata de un dinero que le pedía el presunto asesino, el cual subía a una suma considerable.

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo Foto: Captura de pantalla de redes sociales.

Al ver que la situación se escaló, utilizó una pistola con silenciador y atacó a todos los que estaban en la vivienda. En lo recopilado, hubo una acción importante por parte de la víctima que ayudó a identificar al responsable.

De acuerdo con lo recopilado por la fiscalía mexicana, Jonathan Meléndez hizo una llamada a un amigo y le avisó que se vería con aquel hombre, poniéndolo en sobre aviso en caso de que algo pasara.

El artista le pidió a su conocido que si no aparecía en toda la noche, que alertara a las autoridades, pues estaba con aquella persona que “había tenido pedos”.

El caso continúa generando impacto mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias detrás de este múltiple crimen.