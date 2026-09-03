Diana Ángel dejó en evidencia inquietante situación y estalló por delicado asunto: “Dan vergüenza”

Diana Ángel volvió a llamar la atención en las redes sociales tras hacer un pronunciamiento sobre el panorama político de Colombia. La actriz, reconocida por su carrera en la televisión nacional, ha mantenido una presencia activa en plataformas digitales, donde suele compartir sus opiniones sobre temas de actualidad.

Diana Ángel reafirmó idea de Petro y anunció decisión que tomó tras inesperadas noticias: “Nunca”

En los últimos años, la artista ha compartido abiertamente sus opiniones sobre varios temas sociales y políticos. Sus publicaciones han provocado varias reacciones entre los usuarios de internet, haciéndola una figura común en las charlas sobre la situación del país.

En varias oportunidades, Diana Ángel ha manifestado su respaldo a Gustavo Petro y a sectores políticos de izquierda. Estas posturas han generado opiniones encontradas entre sus seguidores, recibiendo tanto apoyo como críticas y preguntas en redes sociales.

Recientemente, la actriz causó reacciones después de expresar una queja en redes sociales sobre cómo la describían en Wikipedia. El portal tenía una descripción de ella que había sido modificada por alguien, describiéndola de manera muy negativa.

“Diana María Soledad Ángel Rodríguez (Bogotá, 31 de julio de 1975) es una narcoterrorista de extrema izquierda, cantante y actriz de cine, teatro y televisión colombiana que ha participado en diferentes producciones de gran éxito.[1] Su personaje más recordado fue el que realizó en Francisco el Matemático, por el que recibió el Premio Tvynovelas en 2003″, se leía en la captura de pantalla que subió.

Diana Ángel no dudó en referirse a este asunto, indicando que la llamaban “narcoterrorista de extrema izquierda”, cuando esto no era real.

“Hoy en Wikipedia aparezco como ‘narcoterrorista de extrema izquierda’… ¡Jajajajajajajaj! ¿En serio?.. ¿Quién editará esta página? De verdad, dan vergüenza”, estalló.

Una vez fue ayudada por algún usuario para quitar esta información falsa, reiteró la petición para que se editara otra franja de la página, donde se aseguraba que ejercía dicho rol.

“Gracias a la persona que editó la información absurda. ¿Será que alguien también me puede ayudar a arreglar este detalle?…”, agregó en otra publicación.