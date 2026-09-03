Ella era Ana Paula Barragán, esposa embarazada de Jonathan Meléndez, que fue asesinada junto a su familia en México

Recientemente, una tragedia conmocionó a México y a muchas personas en las diferentes plataformas sociales luego del hallazgo de cuatro personas de una familia sin vida dentro de un apartamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Terror en México: asesinan a músico, a su esposa embarazada y a su hija en su propia casa

Entre las víctimas se encontraba Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo.

La noticia causó una reacción de indignación entre los seguidores de la agrupación y personas cercanas al músico, especialmente porque su esposa, Ana Paula, tenía 35 años y estaba embarazada de cinco meses.

¿Quién era Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez?

Ana Paula Barragán era conocida públicamente principalmente por su relación con Jonathan Meléndez. A diferencia de su pareja, quien tenía una carrera visible y era activo en redes, ella mantuvo una vida personal alejada de los reflectores y con un perfil discreto.

En redes sociales aparecía como Ana Paula Barragán, aunque los primeros reportes oficiales la identificaron como Ana Paola ‘N’. Su cuenta de Instagram, en la cual aparecía como @anapaugb, era privada y tenía más de 700 publicaciones más 130 seguidores aproximadamente.

La información que había sobre su vida era bastante limitada, precisamente porque prefería mantenerse lejos de la exposición.

Lo que se sabe con respecto a su familia es que era madre de una niña de tres años y que estaba esperando otro bebé junto a Jonathan.

La mayor parte de la información familiar que se sabía de ellos era porque Jonathan, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, hacía publicaciones con ella y la etiquetaba.

Aunque Meléndez estaba más presente en redes sociales debido a los escenarios y la música, Ana Paula no participaba en la actividad artística de la banda. Ambos llevaban una vida familiar tranquila con su hija.

Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

Avance de la investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Además de Ana Paula y Jonathan, entre las víctimas estaba su hija y una cuarta mujer que presuntamente hacía trabajos de servicios generales en el apartamento.

Hasta el momento, las autoridades competentes no habían establecido públicamente una hipótesis definitiva sobre la tragedia ni confirmado quiénes serían los responsables, aunque se sospecha de un posible socio de Meléndez.

Por ahora, las investigaciones buscan reconstruir lo sucedido dentro del apartamento y determinar las responsabilidades que correspondan.