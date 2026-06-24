Judiciales

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, reapareció después de varios meses: “Estoy en calidad de asilado en Nicaragua”

La carta está dirigida a los senadores Bernie Moreno y María Elvira Salazar.

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Redacción Semana
24 de junio de 2026 a las 3:33 p. m.
El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, enfrenta un juicio por el caso de la UNGRD.
El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, enfrenta un juicio por el caso de la UNGRD. Foto: 1. Congreso de la República / 2. Colprensa

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, reapareció este miércoles 24 de junio para escuchar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la ampliación de la medida de aseguramiento en su contra en el proceso que se le adelanta por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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El exfuncionario se disculpó, en un principio, por no presentarse en la diligencia judicial que se adelantó el pasado 10 de junio.

Tras la pregunta del magistrado, González manifestó que se encuentra “como asilado” en Managua, capital de Nicaragua.

Carlos Ramón González enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

En desarrollo…