El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, reapareció este miércoles 24 de junio para escuchar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la ampliación de la medida de aseguramiento en su contra en el proceso que se le adelanta por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Así se convocó el polémico ‘cónclave’ en la Casa de Nariño, un encuentro clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD

El exfuncionario se disculpó, en un principio, por no presentarse en la diligencia judicial que se adelantó el pasado 10 de junio.

Tras la pregunta del magistrado, González manifestó que se encuentra “como asilado” en Managua, capital de Nicaragua.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, reapareció después de varios meses: "Estoy en calidad de asilado en Nicaragua", aseguró. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8rjGD8bjcS — Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026

Carlos Ramón González enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

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