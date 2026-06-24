Festival del Pastel en Pital de Megua, Atlántico: el plan para este fin de semana

Durante este fin de semana, el corregimiento de Pital de Megua en Baranoa, Atlántico, será epicentro de una nueva edición del Festival del Pastel; la tradición gastronómica más emblemática del Atlántico regresa con su edición número 34.

Del 26 al 29 de junio, este corregimiento del municipio de Baranoa atenderá a miles de visitantes para disfrutar de esta gastronomía a cargo de 63 matronas y hacedoras que tendrán a su cargo la preparación de los deliciosos y variados pasteles.

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El Festival del Pastel en Baranoa, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Alcaldía de Baranoa y la Fundación Festival del Pastel trabajan de manera articulada para garantizar la logística necesaria y ofrecer a los visitantes una experiencia que combina sabor, tradición y cultura.

El alcalde municipal, Edinson Palma, reiteró su compromiso con los organizadores para asegurar el éxito del evento y destacó el impacto positivo del festival en la economía local.

“Este festival mueve la economía de muchas familias; además, se benefician otros emprendimientos como artesanías, bisuterías, bebidas refrescantes y dulces, entre otros que durante cuatro días generan ingresos para los hogares”, expresó Palma.

El pastel, envuelto en hoja de bijao y cocinado en grandes ollas sobre fogón de leña en los patios de las matronas, conserva el toque artesanal que lo ha convertido en un ícono culinario de la región.

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Durante 34 años consecutivos, esta tradición se ha mantenido viva gracias al legado de las matronas y la incorporación de nuevas generaciones que aportan creatividad a la receta tradicional.

Dentro de la variedad de pasteles, los asistentes podrán encontrar, los mixtos que contienen carne y pollo, o los de pato y los trifásicos. Su precio depende de la proteína que escoja el cliente.

El Festival del Pastel de Pital de Megua, es uno de los que conforman la nueva versión. Foto: Archivo Particular - Cortesía

La Alcaldía municipal ha dispuesto un plan de contingencia que abarca orden público y seguridad vial, para garantizar una experiencia segura a todos los comensales.

De este festival hacen parte las organizaciones Sabores de Pital, Mujeres Hacedoras del Pastel (Asomuhapas) y Fogones de Pital de Megua (Fopima). La organización está a cargo de Fundación Festival del Pastel.

La invitación es a acompañar al mejor festival gastronómico del departamento para que pasen un fin de semana diferente y disfruten en familia de este plato preparado con amor por las matronas y hacedoras del mejor pastel de la región.