Fómeque realizará el ‘III Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte’; conozca los detalles

El municipio de Fómeque, en la provincia de Oriente de Cundinamarca, llevará a cabo del 16 al 19 de julio el ‘III Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte’, una programación que busca destacar las tradiciones gastronómicas, culturales y deportivas de la región.

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Durante los cuatro días del evento, habitantes y visitantes podrán participar en actividades relacionadas con la gastronomía tradicional, el emprendimiento, las artes y el deporte. La iniciativa reunirá a productores, emprendedores, artesanos, artistas y representantes de la cocina tradicional del Oriente cundinamarqués.

El Parque Principal Jesús Maestro será el escenario principal de la celebración. Allí se instalarán diez hornos de leña que representarán a los diez municipios de la Provincia de Oriente de Cundinamarca, en torno a la elaboración de amasijos, una de las expresiones gastronómicas más representativas de la región.2

Fómeque, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Fómeque

Cada uno de los hornos mostrará recetas, técnicas y costumbres transmitidas entre generaciones, con el propósito de preservar y difundir este patrimonio culinario. La actividad marcará la segunda ocasión en que los municipios de la provincia participan conjuntamente en esta iniciativa.

Uno de los eventos centrales será el ‘Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente’. En la competencia participarán preparaciones tradicionales como el pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y la mantecada, productos que forman parte de la tradición alimentaria de la zona.

Además de la programación gastronómica, el festival incluirá muestras artísticas, presentaciones musicales, espacios para el emprendimiento local y actividades dirigidas a diferentes públicos.

La administración municipal señaló que el encuentro busca promover las expresiones culturales del territorio, fortalecer la actividad turística y generar espacios para la participación de distintos sectores de la comunidad. El festival también servirá como escenario de integración regional entre los municipios del Oriente de Cundinamarca.