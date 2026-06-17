Plato de lechona desde $12.000: el festival gastronómico que reunirá más de 80 establecimientos en Bogotá

Del 27 al 29 de junio se realizará en Bogotá una nueva edición del Festival de la Lechona. Durante tres días, 83 establecimientos abrirán sus puertas para recibir a cientos de bogotanos y visitantes de otras ciudades en una experiencia que mezclará gastronomía, cultura, música y celebración popular alrededor de uno de los platos más emblemáticos de la tradición colombiana.

“Esta edición adquiere una dimensión especial al coincidir con el Mundial de Fútbol 2026. El sábado 27 de junio, primer día del festival, se disputará el encuentro Colombia vs. Portugal por fase de grupos, uno de los partidos de mayor expectativa, convirtiendo a este evento gastronómico en un escenario de encuentro colectivo alrededor de la emoción futbolera", destacó la Alcaldía de Bogotá.

“Durante tres días, los establecimientos lechoneros ofrecerán como plato principal la lechona tradicional, con una porción especial del festival a 12 mil pesos“, subrayó.

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Además de esta receta clásica, los asistentes podrán disfrutar de innovadoras propuestas gastronómicas como hamburguesas, tacos, empanadas, picadas, conos y otras preparaciones que exaltan los sabores y saberes heredados de generaciones provenientes principalmente del Tolima y el Huila.

Del 27 al 29 de junio se realizará en Bogotá una nueva edición del Festival de la Lechona. Foto: Facebook: Alcaldía de El Espinal

El Festival de la Lechona 2026 se desarrollará en los tradicionales corredores gastronómicos de la localidad de Rafael Uribe Uribe:

Avenida Caracas, entre calles 27 y 28C sur.

Calle 27 sur, entre avenida Caracas y carrera 12H.

Calle 28 sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

“El Festival de la Lechona representa el orgullo, la tradición y el trabajo de cientos de familias que durante décadas han construido historia en nuestra localidad. Este año, con ‘El Mundial del Sabor’, queremos que Bogotá viva una gran fiesta colectiva en la que se unan la pasión futbolera, nuestra cultura popular y el sabor que nos identifica como territorio”, afirmó la alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe, Diana Carolina Sánchez.

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“La invitación está abierta para toda la ciudadanía, así como para visitantes y turistas que llegan a Bogotá durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. Rafael Uribe Uribe los espera con una experiencia que reúne gastronomía, tradición y cultura alrededor de uno de los platos más representativos del país”, agregó.

El Festival de la Lechona 2026 se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, su edición 2025 congregó entre 400.000 y 500.000 asistentes durante los tres días de programación, dinamizando la economía local y posicionando a la localidad como un referente turístico y culinario de Bogotá.