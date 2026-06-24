Corte Suprema le cierra la puerta a beneficio penal para quienes reincidan tras reparar a sus víctimas

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta al beneficio de la reparación integral para personas que vuelvan a cometer un delito dentro de los cinco años después de haber recibido ese beneficio penal dentro de un proceso judicial.

La decisión se dio después de que a esa instancia llegó el caso de una mujer que terminó condenada por el delito de hurto agravado en grado de tentativa, pero indemnizó a la empresa afectada por los hechos para recibir un beneficio penal dentro de su proceso.

Fiscal que llamó a indagatoria a Uribe por la masacre de El Aro fue seleccionada para llegar a la Corte Suprema

La señalada recibió dicho beneficio en julio del 2016, diciembre de 2017 y volvió a reparar a la víctima por hechos que ocurrieron en marzo de 2021. Esta situación desencadenó un pronunciamiento de la Corte Suprema frente a los límites que debe tener la indemnización integral y los beneficios penales que la ley ofrece.

Los magistrados de la Sala Penal explicaron que la nueva ley permite eliminar una acción penal en determinados delitos, entre ellos, algunos relacionados con el patrimonio económico cuando se repara integralmente a la víctima de los hechos.

El fallo explicó sobre este tipo de casos: “Este beneficio puede aplicarse de manera retroactiva, en virtud del principio constitucional de favorabilidad, incluso en procesos que aún se encuentran en trámite”.

Pero la Sala Penal también aclaró que la ley también establece una limitación importante sobre el beneficio como tal y es que no se puede conceder a quien haya sido favorecido con una decisión similar dentro de los cinco años anteriores.

Con esa restricción, la Corte determinó que “el término de cinco años debe contarse entre la fecha en que se otorgó el beneficio anterior y la fecha de comisión del nuevo delito. No puede depender de la duración del proceso ni de la fecha en que se dicte la sentencia, pues ello generaría tratamientos desiguales y afectaría la seguridad jurídica”.

Los magistrados de esa Sala detallaron que la prohibición de obtener el mismo beneficio obliga al procesado a abstenerse de incurrir en conductas similares; si no, estaría incurriendo en la reincidencia sobre un mismo delito.

Por eso la Sala dijo lo siguiente: “Como no llama a equívoco que en este caso el delito examinado, por el cual se condena a la acusada, se cometió dentro del lapso de 5 años que se ofreció en los dos procesos anteriores, que contaron con la indemnización integral de perjuicios y culminaron con preclusión, no es posible dar por terminado este asunto, pese a que se pagó efectivamente el daño causado, simplemente, porque en contra se alza la prohibición consignada en el artículo 78-A de la Ley 599 de 2000, modificada por el artículo 4° de la Ley 2477 de 2025”.