Fiscal que llamó a indagatoria a Uribe por masacre en El Aro fue seleccionada para llegar a la Corte Suprema

El nombre de la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, apareció de primero en la lista de 10 candidatos que fueron seleccionados para ocupar la vacante que dejará en los próximos días el magistrado Jorge Emilio Caldas en la Sala de Primera Instancia.

El nombre de Abadia apareció junto al del procurador de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuan Gálvez, y al de los abogados Fernando Aza, William Castiblanco, Carlos Gómez, Luz Gracia, María Larrota, Margarita Lozano, Camilo Machado y Emerita Mora.

¿Quién es Marcela Abadía, la fiscal que ordenó el llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Pero el nombre de la fiscal Abadía ha llamado la atención porque hace tan solo una semana llamó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a indagatoria en su contra por las masacres de El Aro y la Granja; el supuesto centro de operaciones paramilitares en la hacienda Guacharacas, y el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle.

Y sobre esa citación es que Abadía la hizo justo tres días antes de la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentaban Abelardo de la Espriella (apoyado por Uribe) e Iván Cepeda (antagonista judicial del expresidente).

Mientras que la justicia llamaba a indagatoria al jefe natural del Centro Democrático, la Corte Suprema de Justicia condujo y detuvo a la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico por el saqueo a la UNGRD. Todo ocurría de cara a las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la fiscal Marcela Abadía ha estado habitualmene en la orrilla contraria a la del expresidente Uribe, pues estuvo en el Ministerio de Justicia, entre los años 2014 y 2018, justo cuando el titular de esa cartera era Yesid Reyes, un juristo con conocidos enfrentamientos públicos con el exmandantario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en su cuenta de X que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia también trabajó en la Jurisdicción Especial de Paz, entre 2014 y 2018, donde se desempeñó como magistrada auxiliar y jefe del Grupo de Análisis de Información del tribunal transcisional.

La misma JEP que el exmandatario ha cuestionado en múltiples oportunidades por el equiparamiento de militares con las Farc. Abadía hoy es la protagonista de desempolvar un expediente que termina llamando a indagatoria al expresidente Uribe.