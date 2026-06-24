Congresista Carlos Carreño, del partido Comunes, a indagatoria por presunto acto sexual violento

El despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón llamó a indagatoria al congresista Carlos Carreño, del Partido Comunes, por una investigación que tiene en su contra por el presunto delito de acto sexual violento.

El togado que integra la Sala de Instrucción inició ese proceso contra el congresista luego de que una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada a su esquema de seguridad, lo denunció por hechos que habrían ocurrido en febrero de este año.

Se destrabó investigación contra el congresista Carlos Carreño en la Corte Suprema. Es acusado de quedarse con parte del salario de los miembros de su UTL

La Corte Suprema también confirmó que el relato de la funcionaria de la UNP señala al legislador como el presunto responsable de hacerle tocamientos de “contenido sexual” pero ante el rechazo de la víctima, está habría sido castigada.

La denuncia advertiría que la mujer denunciante fue aislada de su trabajo de protección hasta que terminó desvinculada de sus labores como escolta asignada a la seguridad de Carreño, luego de que no habría seguido sus pretensiones

Ahora el representante del partido Comunes, movimiento político creado tras el acuerdo de paz firmado con las Farc, tendrá que presentarse a la indagatoria en la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, para que conozca los delitos y las pruebas en su contra, y también podrá defenderse en este nuevo proceso judicial.

Las investigaciones contra Carreño

Esta no es la primera vez que la justicia penal investiga al representante a la Cámara, Carlos Carreño. A comienzos del 2025, la Corte Suprema le abrió otra investigación por los supuestos cobros irregulares que le habría hecho a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Esa investigación avanza en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, bajo un robusto expediente que reune declaraciones de testigos de primera mano, pagos electrínos y otras pruebas que se han recopilado dentro del proceso.

Ese caso estuvo parado por cierto tiempo después de que Carreño presentó una recusación contra la togada, pero se destrabó después de que el magitrado César Reyes rechazó ese recurso que pretendía utilizar con el argumento de una “enemistad grave”, pues mientras ella fue parte de la justicia militar él era un cabecilla del Bloque Oriental de las Farc.

Por ahora el congresista Carlos Carreño no se ha pronunciado frente a esta nueva investigación en su contra que lo señala de ser el supuesto responsable de acto sexual violento contra una de las escoltas de la UNP que lo protegía.