Corrupción en la UNGRD: Tribunal ratificó la orden de captura contra Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la orden de captura en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Corrupción en la UNGRD: Tribunal ratificó la orden de captura en contra de Carlos Ramón González

Para el magistrado ponente, la medida resulta necesaria debido a la gravedad de los hechos por los que González Merchán enfrenta un juicio penal.

En este sentido, avaló la petición presentada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que consideró que el exfuncionario nunca ha tenido la intención de regresar al país para enfrentar personalmente el proceso penal.

Por esto, incluso, llegó a calificarlo como un “prófugo de la justicia”, pues abandonó el país antes de la audiencia de imputación de cargos en mayo de 2025.

Su presencia virtual, indicó el magistrado, no es suficiente.

En otro de los apartes de su decisión, se citó que Carlos Ramón Merchán tuvo la autonomía para buscar un asilo político ante las autoridades de Nicaragua.

Carlos Ramón González enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

En desarrollo…