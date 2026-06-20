La senadora Martha Peralta, una de las principales escuderas del petrismo, autoproclamada líder indígena de La Guajira y, al parecer, pieza central en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue citada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación por este escándalo de corrupción, el más grande del gobierno del presidente, Gustavo Petro.

Martha Peralta pasa su primera noche detenida y custodiada por caso de corrupción en la UNGRD

SEMANA revela el auto de apertura de investigación formal contra la senadora Peralta, que la pone contra las cuerdas. En su contra, además de elementos materiales de prueba, están los demoledores testimonios de los testigos estrella: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad; María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también investigado en esta trama corrupta.

Entre las pruebas está incluso la declaración del exministro de Interior Luis Fernando Velasco, quien está detenido y habría sido quien ordenó “acompañar” el trámite de los proyectos de ley que cursaban por la Comisión Séptima y que debían salir con la “compra” de la conciencia de la senadora Peralta.

Fue demoledor el testimonio de Olmedo López, quien al abrir la caja de pandora señaló que fue Velasco, entonces ministro del Interior, quien “le impartió la instrucción de “acompañar” el trámite de la reforma pensional (...) lo cual entendió como la gestión de contratos y vinculaciones en la UNGRD para atender solicitudes de congresistas, con el propósito de consolidar mayorías políticas”.

Senadora Martha Peralta llegó a la indagatoria por caso UNGRD alegando que todo sería una “persecución política”

Para la Corte Suprema Justicia hay algo claro, el exministro Velasco se había reunido previamente con Peralta “a efectos de convenir algunos contratos y nombramientos de la UNGRD a personas recomendadas por la aforada”. La senadora Guajira, señalan las pruebas aportadas con pantallazos y conversaciones vía Whatsapp con Olmedo López, “actuaba como coordinadora de un grupo de congresistas cuyas peticiones debía atender”.

La senadora Peralta, quien ha negado una y otra vez su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD y hasta ha pretendido rectificar a los medios que han publicado las pruebas en su contra, en esta ocasión se quedaría sin argumentos.

La misma senadora Peralta le habría entregado una hoja vida a Olmedo López para que la recomendada fuera contratada en la entidad.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“La senadora le solicitó vincular a Domitila Iguarán en la UNGRD, por tratarse —según explicó— de una persona relevante para su actividad política en La Guajira. Para ello, le remitió la hoja de vida el 16 de agosto de 2023, produciéndose su vinculación aproximadamente dos meses después”, se lee en la apertura de investigación contra Peralta.

Sobre el tema del agua, la gran promesa incumplida del gobierno Petro a los pobladores de La Guajira, también tuvo, según el documento, como protagonista a la senadora Peralta.

En las zonas donde tiene su base política, reclamó como propia la contratación y direccionó a qué personas, con capacidad de movilizar maquinaria amarilla, les debían ser entregados los contratos de obras.

En este caso también hay pruebas, desde la UNGRD salió la orden de proveeduría SMD 189 de 2023, por un valor de más de 2.125 millones de pesos vinculada a Isa Rizcala y Jorge Rizcala, al go que ya había sido acordado con Peralta.

Advierte la Corte Suprema de Justicia que días antes, en el mes de septiembre de 2023, Peralta y los dos contratitas tuvieron una reunión en la sede de la UNGRD, “con el propósito de facilitar su contratación en el programa de mantenimiento de jagüeyes”.

Pero no se trató solo de estas tres personas, Olmedo López ha sido claro en sus declaraciones, incluso aportando pruebas, que Peralta “le presentó una lista con los nombres de personas a las que se pretendía nombrar o contratar en la UNGRD”, se lee en el documento.

“Yo tomo nota de unos nombres y teléfonos y esa relación yo se la paso al subdirector Sneyder Pinilla para que esas personas, esos nombres, esos teléfonos él a bien los convoque, revise qué tipo de maquinaria tienen, si realmente corresponde a las necesidades y, si él lo considera, los contrate en la recuperación de esos jagüeyes”, le dijo Olmedo López a la Corte.

La orden de Velasco

Uno de los capítulos más importantes de la investigación contra Peralta es el supuesto encuentro con Olmedo López en la Comisión VII, donde la senadora defendía los intereses del Gobierno al parecer a cambio de la multimillonaria contratación, que fue ordenada por el exministro Velasco.

El exministro Luis Fernando Velasco, detenido por el saqueo a la UNGRD, también habría asistido al “cónclave”. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sobre este momento, se lee de forma detallada en la indagación de la Corte Suprema de Justicia, que “hizo contacto con la aforada aquí investigada, quien le exhibió una lista de profesionales de diferentes áreas a quienes se pretendía nombrar y/o contratar en la entidad. Una serie de contratos a nombre de personas que luego ella llevaría hasta la entidad estatal y, una lista de otros convenios que beneficiarían a otros legisladores”.

La lista que beneficiaría a otros legisladores se explica en la forma como fue montado por el gobierno el saqueo de la UNGRD, operación que ya fue identificada por la Corte Suprema de Justicia, y por eso se han dado las rupturas procesales en el gigantesco escándalo.

Un grupo de investigados compuesto por los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, por los 4.000 millones en efectivo para las elecciones, presuntamente a cambio de apoyo en el trámite de las reformas y la elección del magistrado Vladimir Fernández.

Iván Name, Andrés Calle Foto: Semana

Otro grupo compuesto por los congresistas que formaban parte de la Comisión de Crédito Público, encargados de dar vía libre a los empréstitos de la nación, encabezado en primer lugar por la representante de las curules de paz, Karen Manrique y, luego, por el detenido congresista Wadith Manzur.

En este proceso también están los congresistas y excongresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.

El tercero, según las investigaciones, habría sido encabezado por el senador Julio Elías Chagüi, quien manejaba un grupo de congresistas de la Comisión Primera, encargada de temas legislativos, y tenía trato directo con el exministro Velasco.

Senadora Martha Peralta, investigada por el saqueo a la UNGRD, queda con detención preventiva hasta después de las elecciones

El último sería justamente el de Martha Peralta, que manejaba supuestamente un grupo de congresistas de la Comisión VII que apoyaron la reforma pensional.

Con estas pruebas, que al parecer no dejan duda de los multimillonarios intereses burocráticos de la escudera del gobierno Petro, Martha Peralta, la Corte Suprema de Justicia inició la investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

SEMANA trató de establer comunicación con la senadora Peralta para que respondiera por estos cuestionamientos, pero justamente se ecnontra en indagatoria en la Corte Suprema y al cumplir la diligencia fue trasladada a la Dijin, por lo que no se pudo establecer contacto.

Sin embargo, a su llegada a cumplir la cita en la Corte Suprema dio declaraciones a medios de comunicación en las que advirtió: “he acudido al llamado de la Corte, he venido a todas las citaciones, he actuado con transparencia. Todo esto ha sido una persecución política en medio de una campaña”.

Peralta, pese a las pruebas, ratifica su inocencia y afirma que se trata de una persecución “esto es porque pertenezco a un proyecto político, acá se está indagando por el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esa reforma social, mi actuar ha sido honesto y transparente. El que nada debe nada teme”.