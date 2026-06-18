Senadora Martha Peralta llegó a la indagatoria por caso UNGRD alegando que todo sería una “persecución política”

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, llegó este jueves, 18 de junio, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el norte de Bogotá, alegando que el proceso que avanza en su contra por el saqueo a la UNGRD sería una “persecución política”.

La congresista llegó junto a su abogado, pero antes de ingresar a la diligencia que estaba programada a las 2:30 p. m., Peralta le habló a los medios de comunicación sobre este proceso que la tiene respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia, por el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.

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“Decirle a la gente que ha confiado en mi, a mi departamento, a mi pueblo wayuú que todo esto es una persecución política y en medio de una campaña; yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenzco a un proyecto político”, dijo.

Y es que la congresista del Pacto Histórico ha sido una de las líderes políticas más visibles que ha tenido la campaña del senador y candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, en La Guajira, el departamento en donde se habría direccionado el contrato de maquinaria amarilla que ahora la tiene respondiendo ante la justicia.

Por eso la senadora ratificó a su llegada a la Corte Suprema: “He acudido al llamado de la Corte, he venido a todas las citaciones que me ha hecho, y vengo aquí, siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y a eso he venido, a aclarar los hechos”.

Lo particular es que Peralta acudió a la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, minutos después de que varios uniformados de la Policía aparecieron en su residencia para cumplir la orden de la Corte Suprema de conducirla a la diligencia, luego de que pidió dos aplazamientos.

Sin embargo, mientras la Policía estuvo en su casa para que cumpliera con el llamado de la Corte, la senadora llegó por sus propios medios y en compañía de su abogado a cumplir con la indagatoria que adelanta la magistrada Cristina Lombana.

Con la indagatoria cumplida, la senadora Martha Peralta quedará vinculada formalmente a la investigación que avanza en su contra, por el supuesto direccionamiento que le habría dado a un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira, según el exdirector de la UNGRD, Olmedo López.