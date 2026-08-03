En la tarde de este lunes, 3 de agosto, reapareció el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo, vinculado a un proceso penal por su presunta participación en cuatro casos de acoso sexual entre los años de 2024 y 2026.

En la audiencia, Jorge Alfredo Vargas apareció acompañado de su abogada, María Paulina Riveros.

El presentador, quien fue desvinculado del Canal Caracol en marzo pasado por estos hechos, apareció vestido con un traje de paño negro, camisa blanca y corbata azul con estrellas blancas.

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Fuentes cercanas indicaron que la Fiscalía General vinculó al presentador al proceso por hechos ocurridos en las instalaciones de Canal Caracol.

Para ese momento, Vargas, según indican las denuncias, asediaba a las jóvenes con constantes invitaciones a salir.

Igualmente, les escribía mensajes privados en redes sociales con preguntas de tono sexual.

El presentador Jorge Alfredo Vargas comparece en la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía lo vinculó a un proceso penal por el delito de acoso sexual. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YRIna66h3R — Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026

La fiscal del caso y su equipo concluyeron que el presentador habría abusado de su cargo, su trayectoria y su reconocimiento para realizar este tipo de acciones.

Las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por orden constitucional, señalaron que el presentador las abordaba en los pasillos del noticiero para intentar “robarles besos” o tocarlas de manera indebida.

Tolerancia cero

A mediados de marzo pasado, Canal Caracol emitió un comunicado en el que detalló que se adelantaba una investigación interna para esclarecer varias denuncias.

Pocos días después, mediante otro comunicado, se informó la desvinculación de Jorge Alfredo Vargas del Canal Caracol.

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“En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización y que han exigido una respuesta clara, responsable y transparente. En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, indicó la compañía a través de un comunicado fechado el 29 de marzo.

“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización. Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación”, agregó la compañía.

Por último, desde Caracol Televisión expresó su respeto y reconocimiento a todas las personas que denunciaron sus casos de presunto acoso sexual.

“Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece. Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, concluyó la empresa en el comunicado.