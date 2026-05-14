La senadora Martha Peralta aseguró no haber sido notificada de una investigación en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. La congresista dice eso después de que la alta corporación hizo oficial su decisión.

“No he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si así lo fuera, a mí lo que me corresponde es hacer lo que he venido haciendo: defenderme con la verdad y con transparencia”, expresó Peralta.

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, fue citada a indagatoria por tráfico de influencias y cohecho

Peralta fue citada a indagatoria en medio de una pesquisa en la que se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, este último, presuntamente, relacionado con el ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos.

La senadora se defendió diciendo que “aquí lo que resulta grave es que hayan filtrado información sobre un caso que se supone debe estar amparado por la reserva legal del proceso. Exijo garantías. Aquí hay una falta evidente de garantías y una violación al debido proceso”.

Martha Peralta: Corte define la suerte de la senadora del Pacto por caso UNGRD. Ponencia pide investigación

La Corte Suprema investiga si la senadora tuvo conocimiento del direccionamiento de contratos de la UNGRD en los que los recursos que estaban destinados para el departamento al que ella pertenece, La Guajira, fueron desviados para pagar coimas políticas.

“¿Cómo así que van a filtrar versiones interesadas sobre un caso donde las partes involucradas no han sido oficialmente notificadas? ¿Cómo así que intentan instalar versiones y politizar un caso en el que debe regir la imparcialidad de la justicia y la celeridad en resolver el caso?”, cuestionó la congresista.

La senadora cerró sus declaraciones afirmando que ha sido “blanco de ataques durante meses, estigmatizaciones, persecuciones y aquí solo es por haber yo defendido las reformas del cambio desde el Congreso de la República”.