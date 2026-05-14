Gustavo Petro reaccionó a decisión de su Gobierno que pone en cintura a Tesla: quejas de los usuarios en la mira

Una de las primeras personas que se pronunció luego del anuncio de Tesla de incursionar en el mercado automotor colombiano fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien destacó esa decisión del magnate de la tecnología Elon Musk.

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Lo hizo por medio de su cuenta personal de X: “Colombia debe pasar con rapidez al transporte eléctrico. Tanto en el público como en el particular”.

Sin embargo, pasaron los meses y luego de que Tesla arribó a Colombia rompiendo el mercado en el país, ya se empezaron a conocer las primeras medidas por parte del Gobierno nacional.

Estas tienen que ver con una serie de quejas de los usuarios que han decidido comprar ese tipo de vehículos eléctricos. La circular la expidió la Superintendencia de Industria y Comercio, que puso en cintura a Tesla por la demora en la entrega de esos carros.

Frente a esa comunicación, el mandatario colombiano reaccionó con un reposteo al comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que se traduce en un apoyo del presidente a ese llamado de atención a Tesla.

“Impartió una orden administrativa de carácter particular a Tesla Motors Colombia S.A.S. (Tesla Colombia), con el propósito de prevenir posibles afectaciones a los consumidores en el marco de la comercialización de vehículos eléctricos en Colombia a través de comercio electrónico”, dice la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Además, señala: “Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente frente a retrasos en las entregas de vehículos inicialmente prometidas. De acuerdo con el análisis efectuado, más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 continuaban pendientes de entrega al mes de abril”.

Y alertó: “La Superintendencia también identificó posibles inconsistencias en la información suministrada a los consumidores sobre las condiciones de garantía de los vehículos, los tiempos de entrega y la disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia”.

Elon Musk Gustavo y Gustavo Petro han chocado en X. Foto: AP / Presidencia

Gustavo Petro y el dueño de Tesla, el magnate Elon Musk, han tenido una serie de roces, los cuales se han registrado en la plataforma digital de X.

La más reciente obedeció a un mensaje que publicó Musk y el cual desató una fuerte respuesta por parte de Petro: “No, señor Elon Musk, no cambie la historia. El señor Hitler usó el nombre de socialista porque era mayoritario en Alemania. Así sucede ahora cuando usan nombres como centro o demócrata y son de extrema derecha”.

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Y recalcó en esa ocasión: “Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas a los que asesinó y llevó a campos de concentración”.

“Los nazis destruyen violentamente los esfuerzos colectivos de la sociedad para hacer que individuos ricos concentren la riqueza social. Los nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior, y no hay razas”, concluyó el jefe de Estado.