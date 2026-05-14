El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, rechazó las intimidaciones que estarían haciendo algunos grupos ilegales en los territorios del país para influenciar que los ciudadanos voten por él.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial, aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, aseguró el senador del petrismo.

Cepeda informó que en los últimos días ha recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y de la Defensoría del Pueblo relacionada con estos hechos que puso en conocimiento de la opinión pública. El candidato solicitó que estas sean remitidas a las autoridades.

“Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, reconoció el candidato.

En el audio que trascendió, revelado por Noticias RCN, alias Rogelio, un disidente de las Farc de las estructuras de alias Calarcá, quien hasta hace poco negociaba con el Gobierno nacional en medio de la paz total, pide que respalden a Cepeda e influyan sobre la ciudadanía con esa posición.

El candidato Iván Cepeda rechazó estos apoyos. Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, dice alias Rogelio.

Según un informe de inteligencia, desde un sector conocido como Puerto Cachicamo (cerca de San José del Guaviare) estarían “adelantando actividades de control sobre los medios y movimientos empleados por los diferentes corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas”.

Además, les estarían cobrando a las comunidades hasta 200.000 pesos para carnetizarlos, amenazándolos de que quien no lo haga deberá entregar sus tierras.

Las disidencias de las Farc estarían intimidando a la población en los territorios. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El que no tenga el carné paga 150.000 o 200.000 pesos, o si no se va del territorio”, afirmó alias Rogelio. “¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, señaló.

Alias Rogelio sería jefe de alias Caicedo, a quien se le atribuiría por parte de las autoridades el asesinato de militares en esa región.

Cepeda había negado estos hechos en las últimas semanas, tras rumores sobre supuestas influencias de grupos armados ilegales que, supuestamente, estarían afectando las votaciones a favor del candidato del petrismo e intimidando a las comunidades en diferentes zonas.