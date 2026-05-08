¿De qué murió Germán Vargas Lleras? La enfermedad que apagó la vida del exvicepresidente tras años de complicaciones

La muerte de Germán Vargas Lleras sacudió este viernes, 8 de mayo, al panorama político colombiano. El exvicepresidente de la República falleció luego de permanecer durante las últimas semanas bajo atención médica domiciliaria, según confirmó oficialmente la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Video: Esta fue la última aparición pública de Germán Vargas Lleras antes de morir

A través de un comunicado emitido por la institución médica, se informó que el dirigente político estaba bajo “cuidado clínico en atención domiciliaria” y que el anuncio de su fallecimiento se realizó “de común acuerdo con su familia”. En el documento, firmado por el director médico Adolfo Llinás Volpe, la Fundación Santa Fe expresó además un mensaje de condolencia y solidaridad para sus seres queridos.

El excandidato presidencial falleció este viernes 8 de mayo. Foto: Fundación Santa Fe

Aunque el comunicado no detalló la causa exacta de su muerte, desde hace varios años era conocido públicamente que Vargas Lleras enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con un tumor cerebral.

El exvicepresidente había sido sometido a diferentes procedimientos médicos y tratamientos debido a esta condición, que con el tiempo deterioró considerablemente su estado físico.

De acuerdo con la información conocida sobre su historial médico, el líder político había atravesado varias intervenciones neuroquirúrgicas en los últimos años. Incluso, en distintas oportunidades tuvo que ausentarse de la vida pública mientras adelantaba procesos de recuperación y seguimiento médico especializado.

Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo. Foto: Foto: tomada de X

Durante las últimas semanas, su condición habría empeorado, motivo por el cual permanecía bajo monitoreo clínico permanente en su vivienda. La noticia de su muerte generó múltiples reacciones desde distintos sectores políticos y sociales del país.

Una de las voces que se pronunció fue la de Luz María Zapata, exesposa de Vargas Lleras, quien compartió un emotivo mensaje tras conocerse el fallecimiento del exvicepresidente. La también expresidenta de Asocapitales lamentó profundamente su partida y destacó el legado político que dejó en Colombia.

El conmovedor legado y la última voluntad de Germán Vargas Lleras para su nieto Agustín

Germán Vargas Lleras fue una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas. Fue senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, lideró el partido Cambio Radical y fue candidato presidencial.

Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria política que estuvo ligada a algunos de los episodios más relevantes de la política colombiana reciente y que, pese a sus quebrantos de salud, mantuvo protagonismo hasta sus últimos años.