La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras conmocionó este viernes, 8 de mayo, a la política colombiana. El dirigente de Cambio Radical falleció en Bogotá a los 64 años luego de enfrentar delicados quebrantos de salud relacionados con un tumor cerebral y tratamientos médicos especializados que lo mantuvieron alejado de la vida pública durante los últimos meses.

Este es el comunicado de la Fundación Santa Fe sobre la muerte de Germán Vargas Lleras

Horas después de conocerse la noticia, la Fundación Santa Fe emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento del exvicepresidente. En el documento, la institución médica confirmó que Vargas Lleras permanecía bajo atención clínica domiciliaria durante las últimas semanas y envió condolencias a sus familiares y allegados.

La noticia provocó una avalancha de reacciones desde distintos sectores políticos del país. El presidente Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Iván Duque, Carlos Fernando Galán, Iván Cepeda, Federico Gutiérrez, Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila fueron algunas de las figuras públicas que lamentaron su muerte y destacaron el peso político que tuvo durante décadas en Colombia.

Germán Vargas Lleras fue uno de los políticos más destacados del país. (Colprensa - Álvaro Tavera). Foto: COLPRENSA

En medio de las reacciones, muchos recordaron cuál fue la última vez que Germán Vargas Lleras apareció públicamente. Se trató de un video difundido hace pocas semanas por Cambio Radical, en el que el exvicepresidente reapareció luego de meses de silencio y volvió a mover el panorama político nacional.

La grabación fue publicada en medio de la discusión rumbo a las elecciones de 2026. En el video, Vargas Lleras apareció sentado y habló sobre el futuro del país, cuestionando el rumbo del Gobierno y haciendo un llamado a fortalecer a Cambio Radical dentro del Congreso.

Su reaparición generó múltiples interpretaciones porque desde hacía meses existía incertidumbre sobre su estado de salud y sobre el rol que podría jugar dentro de la oposición. Incluso, algunos sectores interpretaron el mensaje como una posible señal de regreso más activo a la política.

Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras, reaccionó y se pronunció por muerte del líder político

Aunque evitó confirmar una eventual aspiración presidencial, sí dejó abierta la puerta a seguir participando en el debate nacional y a mantener influencia dentro de las discusiones políticas de cara a las próximas elecciones.

Germán Vargas Lleras tuvo una extensa trayectoria pública. Fue senador, presidente del Congreso, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además, lideró Cambio Radical y fue candidato presidencial, consolidándose como una de las figuras más poderosas y reconocidas de la política colombiana reciente.