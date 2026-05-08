Carlos Fernando Galán despide a Germán Vargas Lleras y destaca su “capacidad de ejecución impresionante”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y resaltó su trayectoria política, su disciplina en el servicio público y el papel que desempeñó durante décadas en la política nacional.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

“Germán fue un hombre de convicciones, siempre fiel a sus principios, que dedicó su vida a trabajar por Colombia”, escribió Galán en un mensaje publicado tras conocerse el fallecimiento del exvicepresidente.

El mandatario capitalino también destacó la experiencia de Vargas Lleras en el manejo del Estado y su capacidad de gestión. “Conocía el Estado como pocos y tenía una capacidad de ejecución impresionante”, afirmó.

Germán Vargas Lleras, el eterno estadista que buscó dos veces la Presidencia

Carlos Fernando Galán, Germán Córdoba y Germán Vargas Lleras. Foto: FOTO: AUTOR ANÓNIMO.

Las palabras de Galán tuvieron un componente político particular, teniendo en cuenta que ambos compartieron militancia en Cambio Radical, colectividad fundada por el fallecido exsenador Luis Carlos Galán Sarmiento y en la que Vargas Lleras terminó convirtiéndose en una de sus principales figuras nacionales.

Durante varios años, Carlos Fernando Galán hizo parte de Cambio Radical y llegó al Senado avalado por ese partido, antes de apartarse de la colectividad en medio de diferencias políticas y de independencia frente a la dirección de Vargas Lleras.

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Germán Vargas Lleras: “Lamento que su seriedad en el debate desaparezca”

Germán Vargas Lleras y su última voluntad Foto: x

Pese a esas distancias posteriores, el alcalde resaltó el legado político del exvicepresidente y aseguró que “nos deja lecciones muy importantes para el país”.

El mensaje de Galán se sumó a las reacciones de distintos sectores políticos que, incluso desde posiciones ideológicas enfrentadas, coincidieron en destacar el peso de Vargas Lleras dentro de la vida pública colombiana y su capacidad como ejecutor dentro del Estado.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Finalmente, el alcalde envió un mensaje de solidaridad a los familiares del exvicepresidente: “A su familia, un abrazo solidario”.