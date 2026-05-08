“Gran estadista”, “vicepresidente eficaz” y “gladiador”: así reaccionaron los presidenciables a la muerte de Germán Vargas Lleras

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras provocó una cascada de reacciones entre dirigentes y aspirantes presidenciales de distintos sectores ideológicos, quienes destacaron su trayectoria política, su capacidad de ejecución y su influencia en la política nacional.
La candidata Paloma Valencia aseguró que la partida de Vargas Lleras deja “un vacío enorme en el corazón de la oposición” y afirmó que “cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles”. Valencia también lo definió como “un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”.
Nos duele el corazón por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración porque fue un combatiente de la democracia. Su partida deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición. Desde Ciénaga le enviamos un abrazo a su hija y a… pic.twitter.com/VUqYg2eiDS— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 9, 2026
Desde la otra orilla política, el senador Iván Cepeda expresó su solidaridad con la familia y seguidores del exvicepresidente. “A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”, escribió el congresista.
Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa.— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 9, 2026
El abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella destacó el perfil combativo del dirigente político y afirmó que “fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas”. También lo describió como “férreo combatiente de la criminalidad y sobreviviente del terrorismo”.
El Dr. Germán Vargas Lleras fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 9, 2026
Se va uno de los grandes, férreo combatiente de la criminalidad y… pic.twitter.com/52fOB8IdSC
Por su parte, el exembajador Roy Barreras lamentó “la muerte de un estadista preparado desde siempre para gobernar” y aseguró que, pese a las diferencias ideológicas, Vargas Lleras “fue nuestro vicepresidente eficaz y gran ejecutor”.
Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras que es la muerte de un estadista preparado desde siempre para gobernar . Descansa después de una penosa e inmerecida enfermedad. Tuvimos contradicciones ideológicas pero fue nuestro vicepresidente eficaz y gran ejecutor. Solidaridad con… https://t.co/xBPNmivxtF— Roy Barreras (@RoyBarreras) May 9, 2026
Entretanto, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño recordó sus inicios en la vida pública y destacó “su trayectoria desde joven en el servicio al país y su papel en la política colombiana”.
Aunque provenientes de sectores enfrentados y con profundas diferencias políticas, las reacciones coincidieron en resaltar el peso de Vargas Lleras dentro de la política nacional.
Sus contradictores y aliados terminaron encontrándose en un mismo punto: reconocer la dimensión de una figura que marcó varias décadas de la vida pública colombiana.