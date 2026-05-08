Germán Vargas Lleras: el exvicepresidente que sobrevivió a un libro bomba y a un carro cargado con explosivos

Dos atentados con un libro bomba y un carro cargado con explosivos fueron los episodios más trágicos que tuvo que vivir el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció durante la noche de este viernes 8 de mayo luego de los quebrantos de salud que venía sufriendo desde hace varios meses.

Años después de esos ataques terroristas, el Bloque Oriental de esa extinta guerrilla, entre ellos los antiguos miembros del secretariado Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, reconocieron que la Red Urbana Antonio Nariño fue la responsable de esos atentados contra Vargas Lleras.

Un libro bomba en el Congreso

Germán Vargas Lleras se volvió objetivo de la guerrilla de las Farc después de que en octubre de 2001, el entonces senador mostró durante un debate las pruebas sobre los abusos que cometió ese grupo armado ilegal en la zona de distensión que le habilitó el Gobierno de Andrés Pastrana para avanzar en los diálogos de paz.

Durante ese ejercicio político denunció la presencia de campos de concentración para secuestrados, escuelas de terrorismo, cultivos ilícitos y hasta la construcción de pistas clandestinas que habrían servido para sacar cientos de toneladas de droga producto del narcotráfico.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Un año más tarde, Germán Vargas Lleras se lanzó por tercera vez al Senado, pero solo pasaron cinco meses desde su posesión cuando fue víctima de un atentado con un libro bomba que le llegó como una especie de regalo. Esa situación le causó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda.

Un carro bomba tras una entrevista radial

Tres años más tarde de las graves heridas que le dejó el libro bomba, el exvicepresidente fue víctima de un nuevo atentado terrorista cuando transitaba por la carrera 9 con calle 71, en el norte de Bogotá, tras participar en el programa Hora 20 de Caracol Radio.

Las autoridades confirmaron en su momento que un vehículo cargado con 50 kilos de anfo fue activado al paso de la caravana en la que se movía Vargas Lleras con destino hacia su residencia.

Aunque la explosión dejó nueve personas heridas, entre ellas varios de sus escoltas, un celador que estaba cerca del lugar de los hechos y varios transeúntes, el exvicepresidente salió ileso de esa nueva acción terrorista que también fue reconocida por la extinta guerrilla de las Farc.

Esos dos atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se dieron después de que se convirtió en una de las voces más fuertes en contra del terrorismo y antigua guerrilla, pero también cuando su carrera política empezó a dispararse por el control que venía adelantando contra la violencia de ese grupo armado ilegal.